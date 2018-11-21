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Atiker Konyaspor'da Galatasaray hazırlıkları sürüyor

Atiker Konyaspor, Süper Lig’in 13.

Atiker Konyaspor, Süper Lig'in 13. haftasında oynayacağı Galatasaray maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.


Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cuma günü deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarını öğleden sonra Kayacık Tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Aykut Kocaman ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana tedavilerine devam edilen Selim Ay ve Paolo Hurtado dışında tüm oyuncular katıldı. Koşu ve çabukluk hareketleri ile başlayan antrenmanda oyuncular 5'e 3 pas ve top kapma çalışması yaptı.


Antrenman taktik çalışma ile sona erdi.

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