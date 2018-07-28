Atiker Konyaspor’da hazırlıklar sürüyor

İkinci etap kampı için Hollanda’da bulunan ve dünü izinli olarak değerlendiren Konyaspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Yeşil-beyazlı futbolcular, idmanı 4’erli gruplar halinde yapılan koşu ve 5’e 2 top kapma çalışması ile devam ettirdi. Antrenman, daha sonra yapılan topla çalışma ve çift kale maç ile noktalandı.

AFC Ajax ile oynanan özel maçta diz kapağında bir açılma meydana gelen ve tedavisine başlanılan Adis Jahovic ile fizyoterapist yönetiminde çalışan Petar Filipovic antrenmana katılmadı.