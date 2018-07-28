Diğer
Kategoriler
28 Temmuz 2018 16:29

Atiker Konyaspor’da hazırlıklar sürüyor

Atiker Konyaspor’da yeni sezon hazırlıkları verilen bir günlük aranın ardından bugün yeniden başladı.

Atiker Konyaspor’da hazırlıklar sürüyor

28 Temmuz 2018 16:29


İkinci etap kampı için Hollanda’da bulunan ve dünü izinli olarak değerlendiren Konyaspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenman, koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Yeşil-beyazlı futbolcular, idmanı 4’erli gruplar halinde yapılan koşu ve 5’e 2 top kapma çalışması ile devam ettirdi. Antrenman, daha sonra yapılan topla çalışma ve çift kale maç ile noktalandı.


AFC Ajax ile oynanan özel maçta diz kapağında bir açılma meydana gelen ve tedavisine başlanılan Adis Jahovic ile fizyoterapist yönetiminde çalışan Petar Filipovic antrenmana katılmadı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
33
°
C
Az Bulutlu
  • Pazar
    Az Bulutlu
    33°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    35°C
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç