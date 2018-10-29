Atiker Konyaspor'da maç hazırlıkları sürüyor

Maraşspor ile ZTK 4. Tur maçında, 5 Kasım Pazar günü ise Süper Lig 11. hafta maçında DG Sivasspor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, iki maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Maraşspor ile ZTK 4. Tur maçında, 5 Kasım Pazar günü ise Süper Lig 11. hafta maçında DG Sivasspor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen Paolo Hurtado katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 3 grupta oynanan 5'e 2 ile devam etti. Oyuncular turnuva maçlarıyla antrenmanı tamamladı. Turnuvanın galibi Selim Ay'ın kaptanlığını yaptığı takım oldu.