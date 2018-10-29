İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Atiker Konyaspor'da maç hazırlıkları sürüyor

31 Ekim Çarşamba günü deplasmanda K.

Maraşspor ile ZTK 4. Tur maçında, 5 Kasım Pazar günü ise Süper Lig 11. hafta maçında DG Sivasspor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, iki maçın hazırlıklarını sürdürüyor.


Maraşspor ile ZTK 4. Tur maçında, 5 Kasım Pazar günü ise Süper Lig 11. hafta maçında DG Sivasspor ile karşılaşacak olan Atiker Konyaspor, akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan antrenmana tedavilerine devam edilen Paolo Hurtado katılmadı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman 3 grupta oynanan 5'e 2 ile devam etti. Oyuncular turnuva maçlarıyla antrenmanı tamamladı. Turnuvanın galibi Selim Ay'ın kaptanlığını yaptığı takım oldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.