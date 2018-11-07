Atiker Konyaspor'da MKE Ankaragücü maçı hazırlığı sürüyor

Atiker Konyaspor, 10 Kasım Cumartesi günü Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında konuk edeceği MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetiminde gerçekleşen antrenmana tedavilerine devam edilen Jens Jonsson ve Paolo Hurtado katılmazken, Jens Jonsson takımdan ayrı olarak fizyoterapist Furkan Heyik yönetiminde çalıştı. Koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenman top kapma ve pas çalışmaları ile devam etti. Atiker Konyasporlu futbolcular topla oyunun ardından 3 takım halinde oynanan turnuva maçları ile antrenmanı tamamladı.

Turnuvanın galibi Uğur Demirok'un kaptanlığını yaptığı yeşil takım oldu.