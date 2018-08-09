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09 Ağustos 2018 13:55

Atiker Konyaspor’da moral ve motivasyon yemeği

Atiker Konyaspor, Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın isteği, As Başkann Mehmet Günbaş’ın organizasyonu ve Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk’un ev sahipliğinde sezon öncesi moral motivasyon yemeği gerçekleştirdi.

Atiker Konyaspor’da moral ve motivasyon yemeği

09 Ağustos 2018 13:55


Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ın isteği, Asbaşkan Mehmet Günbaş’ın organizasyonu ve Başkan Hilmi Kulluk’un ev sahipliğinde sezon öncesi moral motivasyon yemeği gerçekleştirildi. Yemeğe, Başkan Hilmi Kulluk, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Rıza Çalımbay ve ekibi, futbolcular, genel müdür Bahri Bıçakçı, sağlık ekip, tercümanlar, kulüp profesyonelleri ve pilot takım Anadolu Selçukspor’un yöneticileri ile çalışanları katıldı. Yeni transferlerin de yer aldığı yemek samimi bir ortamda geçti. Yemeğin sonunda bir konuşma yapan Kulüp Başkanı Hilmi Kulluk, "Yeni sezon hepimize hayırlı uğurlu olsun. Bu yemeğin gerçekleşmesinde emeği geçen Mehmet Günbaş Beye, fikir babası hocama çok teşekkür ederim. Hayırlı, uğurlu, kazasız, belasız, sakatlık olmadan ligi en iyi yerde bitirmek dileğimle" ifadelerini kullandı.



Selçuk Aksoy: "İnşallah başarılarla dolu bir sezon geçiririz"


İkinci Başkan Selçuk Aksoy ise, "Yeni sezona başlarken böyle güzel bir günde hep beraberiz. Umarız bir yıl hep böyle güzellikler içerisinde geçer. Hepinize yeni sezonda başarılar diliyorum. Başkanımın dileklerine ben de katılıyorum. İnşallah başarılarla dolu bir sezon geçiririz. Mutluluklarla, güzel, sağlıklı, kazasız belasız sakatlıklar olmadan bir sezon geçsin. En kötü günümüz böyle olsun" şeklinde konuştu.



Ali Turan: "İnşallah sakatlıksız kazasız belasız sezon olur"


Atiker Konyaspor takım kaptanı Ali Turan ise, "Öncelikle başkanımıza, yönetim kurulumuza teşekkür ediyoruz, bu güzel geceden dolayı. Yeni sezon inşallah hepimize hayırlı olur. İnşallah sakatlıksız kazasız belasız bir lig olur. İnşallah geçen sezon yaşadığımız sıkıntıları bu sene yaşamayız. Herkese katılımları için teşekkür ediyorum" dedi.




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