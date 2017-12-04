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04 Aralık 2017 17:08

Atiker Konyaspor’da, Vitoria Guimares maçı hazırlıkları başladı

Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi’nde oynayacağı Vitoria Guimares maçı hazırlıklarına başladı.

Atiker Konyaspor’da, Vitoria Guimares maçı hazırlıkları başladı

04 Aralık 2017 17:08


Süper Lig’de istediği sonuçları alamayarak düşme hattına yerleşen Atiker Konyaspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında 7 Aralık Perşembe günü deplasmanda Portekiz temsilcisi Vitoria Guimares ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.


Kayacık Tesisleri’nde, Teknik Direktör Mehmet Özdilek ve yardımcı antrenörler gözetiminde gerçekleşen antrenmanda Bursaspor maçında ilk 11’de forma giyen oyuncular salonda yenileme çalışması yaptı. Diğer oyuncular koşu ve ısınma hareketleri ile başlayan antrenmanı 7’ye 3 pas ve top kapma çalışması ve çift kale maç ile tamamladı.




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