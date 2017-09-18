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18 Eylül 2017 23:05

Atiker Konyaspor’dan Beşiktaş’a yanıt: "Tebrikler efendi"

Atiker Konyaspor, Beşiktaş’ın sosyal medya hesabından, "Quaresma Konyasporluların içinden geçip golünü attı" şeklindeki paylaşıma, "Tebrikler efendi" paylaşımıyla yanıt verdi.

Atiker Konyaspor’dan Beşiktaş’a yanıt:

18 Eylül 2017 23:05


Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Atiker Konyaspor’u 2-0 yendi. Maçın 66. dakikasında Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma takımının 2. golünü kaydetti. Beşiktaş resmi hesabından golün ardından "Quaresma Konyasporluların içinden geçip golünü attı" yazılarak paylaşılan tweet bir süre sonra silindi.


Atiker Konyaspor’un tweete cevabı gecikmedi. Kulübün sosyal paylaşım hesabından "Tebrikler efendi" yazılarak silinen tweet alıntısı paylaşıldı. Paylaşım binlerce kullanıcı tarafından retewet edilip beğenildi.




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