Atiker Konyaspor’dan Beşiktaş’a yanıt: "Tebrikler efendi"

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Beşiktaş konuk ettiği Atiker Konyaspor’u 2-0 yendi. Maçın 66. dakikasında Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma takımının 2. golünü kaydetti. Beşiktaş resmi hesabından golün ardından "Quaresma Konyasporluların içinden geçip golünü attı" yazılarak paylaşılan tweet bir süre sonra silindi.
Atiker Konyaspor’un tweete cevabı gecikmedi. Kulübün sosyal paylaşım hesabından "Tebrikler efendi" yazılarak silinen tweet alıntısı paylaşıldı. Paylaşım binlerce kullanıcı tarafından retewet edilip beğenildi.