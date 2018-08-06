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06 Ağustos 2018 15:34

Atiker Konyaspor’dan kırılan koltuklarla ilgili açıklama

Atiker Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda dün oynanan TFF Süper Kupa final maçında Galatasaray ve Akhisarspor tribünlerinde yaklaşık 540 koltuğun kırıldığını açıkladı.

Atiker Konyaspor’dan kırılan koltuklarla ilgili açıklama

06 Ağustos 2018 15:34


Konuyla ilgili olarak Atiker Konyaspor’un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Galatasaray ile Aksiharspor kulüpleri arasında oynanan TFF Süper Kupa maçının ardından Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu’na büyük hasar verildiği ortaya çıktı. Galatasaray taraftarının olduğu tribünlerde bulunan sarı-kırmızılılar maçın ardından kendilerine ait bölümdeki koltukları kırarak büyük maddi zarara neden oldu. Misafir takımların taraftar gruplarının tribünleri terk etmesinin ardından stat yetkililerimiz ve federasyon temsilcisi tarafından yapılan hasar tespiti sonrasında; Galatasaray taraftarlarının bulunduğu tribünlerde 500’e yakın, Akhisarspor taraftarlarının yer aldığı tribünlerde ise 40 civarında koltuğun kırıldığı/parçalandığı görüldü” denildi.




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