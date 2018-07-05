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05 Temmuz 2018 13:43

Atiker Konyaspor’un Bolu kampı devam ediyor

Birinci etap kamp hazırlıklarını Bolu’da sürdüren Atiker Konyaspor, dün akşamki antrenmanın ardından çalışmalarına bugün öğle saatlerinde yaptığı hazırlıklarla devam etti.

Atiker Konyaspor’un Bolu kampı devam ediyor

05 Temmuz 2018 13:43


Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetiminde dün akşam yapılan antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başlarken, top kontrollü pas çalışması ile devam etti. 3 grupta 5’e 2 oynayan futbolcular minyatür kalelerde maç ve yarı sahada çift kale maç ile antrenmanı sonlandırdı. Çift kale maçın galibi Selim Ay’ın takımı maç sonunda objektiflere galibiyet pozu verdi.


Atiker Konyaspor, birinci etap kampı için bulunduğu Bolu Gerede’de güne öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı. Koşu parkurunda yapılan antrenman ısınma hareketleri başladı. Ardından oyuncular göl kenarındaki ormanlık alanda üç seri üzerinden yapılan koşu ve açma, germe hareketleri ile antrenmanı tamamladı.




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