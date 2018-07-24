Atiker Konyaspor’un Hollanda kampı 5. gününde

İkinci etap kamp çalışmalarını Hollanda Arnhem’de sürdüren Atiker Konyaspor’da, Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetiminde yapılan sabah antrenmanı koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular 5’e 2 ve savunma-hücum organizasyon çalışması ile devam eden antrenmanı dönüşümlü olarak yapılan top çalışması ve çift kale maç ile tamamladı. Atiker Konyaspor Hollanda kampını ziyaret eden İkinci Başkan Selçuk Aksoy ve Başkan Yardımcısı Abbas Kılınç, Kulüp Menajeri Seçkin Özdil’den takımın son durumu hakkında bilgi aldı.

Antrenmanda Mustapha Yatabare tedbir amaçlı takımdan ayrı olarak çalıştı.