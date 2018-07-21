Atiker Konyaspor’un Hollanda kampı başladı

Atiker Konyaspor, Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamında Hollanda’da ikinci etap kamp çalışmalarına başladı. Bolu Gerede’de yapılan birinci etap kampının ardından Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın 4 gün izin verdiği yeşil-beyazlılar, dün Hollanda’da bir araya gelerek 11 gün sürecek ikinci etap hazırlıklarına start verdi. Çalımbay ve yardımcı antrenörler yönetimindeki antrenman koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Oyuncular, 3 seri üzerinden yapılan koşu ve açma-germe hareketlerinin ardından 5’e 2 top oynadı. Antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Atiker Konyaspor’un Hollanda Arnheim’deki ikinci etap kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

“Ali Turan, Serkan Kırıntılı, Selim Ay, Ömer Ali Şahiner, Petar Filipovic, Nejc Skubic, Wilfred Moke, Ferhat Öztorun, Volkan Fındıklı, Ertuğrul Taşkıran, Mücahit Atalay, Moryke Fofana, Deni Milosevic, Jens Jonsson, Musa Araz, Amir Hadziahmetovic, Vedat Bora, Samuel Eto’o, Adis Jahovic, Mustapha Yatabare, Abdou Razack Traore, Yevgen Opanasenko, Marko Jevtovic, Mücahit Can Akçay, Sertan Yiğenoğlu, Ali Yaşar, Uğur Demirok, Ahmet Çolak, Savaş Polat.”