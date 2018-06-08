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08 Haziran 2018 19:00

Atiker Konyaspor’un yeni başkanı Hilmi Kulluk oldu

Atiker Konyaspor olağanüstü genel kurulunda başkanlığa Hilmi Kulluk seçildi.

Atiker Konyaspor’un yeni başkanı Hilmi Kulluk oldu

08 Haziran 2018 19:00


Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen ve 3 adayın yarıştığı olağanüstü genel kurul toplantısının divan başkanlığını Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan yaptı.


Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay selamlama konuşmasında, Konyaspor’un geleceğinin bu gününde daha güzel olacağını söyledi. Altay, “Konyaspor şehrimizin takımıdır. Bu takımı yönetirken taraftarı unutmamak gerekiyor. Konyaspor yönetiminden beklentimiz sportif başarının yanı sıra mali yönden de başarıdır. Şuan şehirde genciyle yaşlısıyla herkes Konyaspor’dan bahsediyor ve takımın başarılı olması için temenni de bulunuyor. İnşallah Konyaspor’un geleceği bu gününde daha güzel olacak” dedi.


Konyaspor eski başkanı Fatih Yılmaz ise konuşmasında zor bir sezonu geride bıraktıklarını söyledi. Takımın şu an 5 milyon Euro civarında borcu bulunduğunu kaydeden Yılmaz, 2011 yılından beri kulüp yönetiminde çeşitli görevler aldığını anımsatarak herkesten helallik istedi.


Konuşmaların ardından yapılan seçimde Hilmi Kulluk 95 delegenin oyuyla başkanlığa seçildi. Diğer adaylardan Zeki Çimen 58, Mustafa Oral ise 22 oy aldı.




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