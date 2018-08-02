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02 Ağustos 2018 14:32

Atiker’den Kızılay’a kan bağışı

Ömer Atiker Holding A.

Atiker’den Kızılay’a kan bağışı

02 Ağustos 2018 14:32

Ş. çalışanları kan bağışında bulundu.


Ş. çalışanları, ‘1 ünite kan 3 can’ sloganıyla ulusal güvenli kan temini programına destek vererek kan bağışında bulundu. Kızılay’ın genel yardım faaliyetlerine de her fırsatta destekte bulunan Atiker, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan bu günlerde kan bağışı ile hayat kurtarmanın bir vatandaşlık görevi olduğunu hatırlattı.


Kızılay Konya Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Kaya Levent, kan’ın acil değil sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirterek, “Fabrikalarda üretilen bir ürün olmayıp hastanelerde ihtiyaç duyulan kan ihtiyacı halkımızın duyarlılığı ile karşılanıyor. Bu noktada Ömer Atiker Holding’in gerçekleştirmiş olduğu bu güzel çalışmadan dolayı kurtarılan hayatlar adına tüm personel ve yönetimine teşekkür ederim” dedi.


Mehmet Ali Atiker ise, “İlkini gerçekleştirdiğimiz bu organizasyona gösterdikleri duyarlılıktan ve vermiş oldukları destekten dolayı bütün katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kızılayımızın ülke genelindeki çalışmalarına her zaman destek olacağız ve belirli dönemlerde kan bağışını geleneksel hale getireceğiz” dedi.




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