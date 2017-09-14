Avrasya Tüneli’ni 80 kilometre hızla bisikletle geçip o anları video kaydına alarak sosyal medyada paylaşmasının ardından İsmail Öznam, 294 liralık para cezasına çarptırılmış, ardından kamuoyuna yansıyan haberlerle ülke gündemine gelmişti. Öznam, Beyşehir’de yapılan iki gün süreli bisiklet festivaline de katıldı ve tur sonunda düzenlenen törende kendisine katılım belgesi de takdim edildi. Beyşehir Gölü Etrafı Kamplı Bisiklet Turu kapsamında Cennet mevkisinde kurulan kampta Beyşehir Gölü’nde yüzen Öznam, düzenlenen farklı etkinliklerde ilginç deneyimler de yaşadı. Festival boyunca 167 kilometrelik parkurda pedal çeviren Öznam, tur esnasında bisikletiyle göl etrafında yaşadığı ilginç anı ve maceralarını, düşünce ve görüşlerini de dile getirerek kaskındaki kamerayla çekerek ölümsüzleştirdi ve “Beyşehir Gölü etrafında düzenlenen bisiklet festivaline katıldım. Tabii ki hızlı ve çılgın farkını ortaya koydum. Umarım beğenirsiniz” yorumuyla takipçileriyle paylaştı.

İnternet fenomeni ve çılgın bisiklet tutkunu gencin söz konusu paylaşımı sosyal medyada yoğun ilgi görürken, tıklanma rekorları kırdı. Öznam, yaptığı açıklamada ise, festivale İstanbul’dan katıldığını belirterek, “İyi ki de katılmışım, çok güzel arkadaşlıklar edindim. Çok keyifliydi. Bununla ilgili sosyal medya hesabımda güzel bir video hazırladım. Bu videoyu da on binlerce insan izledi birkaç gün içinde. Çok keyif dolu anlar yaşadım. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.