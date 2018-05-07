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07 Mayıs 2018 10:53

Ayakta motor sürdü, araçların arasında makas attı

Konya’da sabah saatlerinde trafiğin en yoğun olduğu sıralarda trafikte seyir eden motosikletli gencin hem ayağa kalkması hem de araçların arasına makas atarak girmesi olası bir kazaya davetiye çıkartırken, genç sürücünün iki kere kaza atlatması ise kameralara saniye saniye yansıdı.

Ayakta motor sürdü, araçların arasında makas attı

07 Mayıs 2018 10:53


Olay, saat 06.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerindeki trafikte seyir eden plakasız motosikletli gencin tehlikeli ve ayakta motosiklet sürmesi bir vatandaş tarafından görüntülendi. Bir araç çerisinde amatör kamera ile görüntülenen genç, çevre yolunda önce motosikletin üzerinde ayağa kalktı daha sonra ayakta araçların arasından geçerek olası bir kazaya davetiye çıkardı. Yaklaşık 10 dakika boyunca bu şekilde seyir eden motosiklet sürücüsünü fark eden diğer araç sürücüleri yavaşladı. Hızlı seyredeni motosiklet, iki kere aracın arkasından çarpmaktan son anda kurtuldu. Daha sonrasında motosikletli genç gözden kayboldu.




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