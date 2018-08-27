Aybaba: “Büyük işler yapacağımıza inanıyorum”

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan, Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, oyuna çok kötü başladıklarını söyleyerek, “Çok erken gol yedik. Oyundaki dengesizliğimiz hemen hemen 20 dakika sürdü. Sonrasında iyi oynama başladık. Oyuncuların pozisyon buldukça kendilerine güvenleri geldi, sonrasında gerçekten iyi bir oyun oldu. Biz de çok pozisyona girdik, rakip de çok pozisyona girdi. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum. Bir sürü sorunumuz var, eksiklerimiz var, en büyük eksiklerimizden biri de; bu oyuncuların yaşadıkları tramvalar var, sevgi eksikliği var. Ama buna rağmen her şeylerini sahaya yansıtıyorlar. Uzun yıllardır teknik direktörlük yapıyorum gerçekten de hayatımın bir bölümünde herhalde bu takımın bir sayfası olacak. Onlara teşekkür ediyorum. Bırakmadan devam etmemiz lazım. 3 maçta bir galibiyet koyamadık üzerine ama zor bir fikstürümüz var. Böyle devam edersek bundan sonra gerçekten bir ara vermiş olan yükselişine ara vermiş olan bir Bursaspor’u tekrar eski yerlerine döndürmek için büyük işler yapacağımıza inanıyorum” dedi.

“Bu kadar böyle küfür, bu kadar böyle kötü tavır, hiç yakıştıramadım”

Ayrıca Teknik Direktör Samet Aybaba, toplantı sonunda salondan ayrılmadan, “Bir de şunu söyleyeceğim arkadaşlar. Burası Mevlana şehri, hoşgörü şehri. Biliyorsunuz değil mi? Bütün dünyanın peşinde olduğu bir insandır Mevlana, söylemleriyle, sözleriyle. Bu kadar böyle küfür, bu kadar böyle kötü tavır, hiç yakıştıramadım. İnşallah bir daha geldiğimizde de bu şeylerden arınmış olurlar” ifadelerini kullandı.