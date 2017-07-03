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03 Temmuz 2017 10:41

Aybüke Betül Aras, Kick Boks’ta Türkiye şampiyonu

Kick Boks Türkiye Şampiyonasında Selçuklu Belediyespor adına yarışan Aybüke Betül Aras, büyük bayanlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu.

Aybüke Betül Aras, Kick Boks’ta Türkiye şampiyonu

03 Temmuz 2017 10:41


Türkiye Kick Boks Federasyonunun faaliyet programında yer alan 15 Temmuz Şehitleri Kick Boks Türkiye Şampiyonası 29 Haziran-05 Temmuz tarihleri arasında Bolu’da yapılıyor. Büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde düzenlenen şampiyonaya 3 bin 800’den fazla sporcunun katıldığı belirtildi. Şampiyonaya Selçuklu Belediyesi Kick Boks takımı miniklerde 2, yıldızlarda 6, gençlerde 4 ve büyüklerde 3 olmak üzere 15 sporcuyla katıldı. Selçuklu Belediyesi takımından Aybüke Betül Aras büyük bayanlar Kicklight kategorisinde +70 kilogram da Türkiye şampiyonu olmayı başardı.




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