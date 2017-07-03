Aybüke Betül Aras, Kick Boks’ta Türkiye şampiyonu

Türkiye Kick Boks Federasyonunun faaliyet programında yer alan 15 Temmuz Şehitleri Kick Boks Türkiye Şampiyonası 29 Haziran-05 Temmuz tarihleri arasında Bolu’da yapılıyor. Büyükler, gençler, yıldızlar ve minikler kategorilerinde düzenlenen şampiyonaya 3 bin 800’den fazla sporcunun katıldığı belirtildi. Şampiyonaya Selçuklu Belediyesi Kick Boks takımı miniklerde 2, yıldızlarda 6, gençlerde 4 ve büyüklerde 3 olmak üzere 15 sporcuyla katıldı. Selçuklu Belediyesi takımından Aybüke Betül Aras büyük bayanlar Kicklight kategorisinde +70 kilogram da Türkiye şampiyonu olmayı başardı.