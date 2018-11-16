Aykut Kocaman, Atiker Konyaspor ile anlaştı

Rıza Çalımbay'ın görevine son vererek teknik direktör arayışına giren Spor Toto Süper Lig takımlarından Atiker Konyaspor, eski teknik direktörlerinden Aykut Kocaman ile anlaşma sağladı. Kocaman'ın yeşil beyazlı takımdan gelen teklifi kabul ettiği öğrenildi. İki kulüp yöneticisinin Kocaman'ın menajeri ile detayları görüştüğü ve bu görüşme sonrası resmi açıklamanın yapılacağı bildirildi. Aykut Kocaman'ın 19 Kasım Pazartesi düzenlenecek törenle resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

3. kez takımın başına geçmesi beklenen Aykut Kocaman ilk kez 2005-2006 sezonunda yeşil-beyazlı takımda görev aldı. Kocaman, 2014 - 2015 sezonunda yeniden takımı çalıştırmaya başlayarak bir sonraki sezon ligi 3. sırada bitirerek tarihinde ilk kez Konyaspor'un UEFA Avrupa Ligi'ne gitmesini sağladı. Aykut Kocaman'ın teknik direktörlüğünde 2016-2017 sezonunda bir ilki daha gerçekleştiren yeşil-beyazlılar, Türkiye Kupası'nı kaldırarak yeniden UEFA Avrupa Ligi'ne katıldı.