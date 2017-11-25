“Ayla” filminin Konya galası gerçekleştirildi

Ünlü oyuncu Murat Yıldırım, Sinem Uslu, Meral Çetinkaya, Halil Kumova, Koray Ergün, Toygan Avanoğlu, yönetmen Can Ulkay ve yapımcı Mustafa Uslu’nun katılımıyla “Ayla” filminin galası Konya’ da bir alışveriş merkezinde yapıldı. Söyleşide hayranlarının sorularını yanıtlayan oyuncular daha sonra hayranlarıyla birlikte fotoğraf çekildi. Oyuncular sinema salonuna geçerek izleyicilerle bir araya geldi.

Filmin yapımcısı Mustafa Uslu, “Biraz sonra bu perdede seyredeceğiniz şey aslında sizi size anlatıyor. Sizin içinizden çıkan bir Türk insanı Süleyman amca sizin merhametinizi ve sizin vicdanınızı biraz sonra bu perdeden size anlatacak. Anlattığımız her şey seyredeceğiniz her şey tamamen gerçek hikâyedir. Son noktasına virgülüne kadar gerçektir. Lütfen sonuna kadar seyredin ve sonunda çıkan o siyah beyaz fotoğrafları avucunuzun içi patlayana kadar alkışlayın” ifadelerini kullandı.

Oyuncu Murat Yıldırım ise “Bizim filmden bir şey almamız değil Süleyman abinin bir şey alması gerekiyordu. Süleyman abiyi mutlu ettiysek ne mutlu bize. Çünkü bu hikaye Süleyman abinin hikayesi, onun yaşadığı bir gerçek. O yüzden biz tabi ki haklı gururunu yaşıyoruz. Film Türkiye’de çok değer görüyor. Konya’da çok sahipleniyor ama inanın bütün şehirlerde herkes Ayla’yı çok sahiplendi. Alında hep şunu söylüyoruz; Halk Oscar’ı verdi ama bir gerçek var Oscar almak çok güzel bir şey” şeklinde konuştu.