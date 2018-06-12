Aymanas Evleri Kooperatifi tanıtıldı

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Küçük Aymanas Mahallesinde hayata geçirilecek olan Aymanas Evleri Konut Yapı Kooperatifini düzenlenen iftar programıyla basına tanıttı. Programa, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, Meclis üyeleri ve basın mensupları katıldı.

“4 yıllık zaman dilimine 10 yıllık çalışma sığdırdık”

Göreve geldikleri günden bu yana hummalı bir çalışma içerisinde olduklarını belirten Başkan Toru, “4 yıllık zaman dilimine, planlama ve altyapı çalışmalarımızla birlikte 10 yıllık çalışmayı sığdırdık. Yerel yönetimler içerisinde, bu kadar kısa sürede milyon metrekarelerle ifade edilen imar planı ve uygulaması, kentsel dönüşüm, asfaltlama, altyapı, ruhsatlandırma çalışmalarını yapmanın mutluluğunu yaşarken belediye yönetimimizin proaktif bakış açısıyla Meram’ın geleceğine büyük yatırımlar yaptığını gururla ifade ediyoruz. Tüm çalışmalarımız, Meram’ın önümüzdeki 100 yılına damga vuracak hamlelerdir” dedi.

“Halkımızın uygun fiyat ve taksitlerle konut sahibi olmalarına katkı sağlayacak”

Kentsel dönüşüm çalışmalarının ilk etaplarını tamamladıklarını belirten Başkan Fatma Toru, “2 yıl önce bir milyon 410 bin metrekarelik alanda, 10 binin üzerinde hak sahibini kapsayan kentsel dönüşüm çalışmalarımızın ilk etaplarını tamamladık ve halkımızın istifadesine sunuyoruz. Tanıtımını gerçekleştirdiğimiz Aymanas Evleri projemiz, Konya’nın parlayan yıldızı Meram’daki dönüşüm alanlarımızda, sosyal devlet olmanın gereği olarak halkımızın uygun fiyat ve taksitlerle konut sahibi olmalarına katkı sağlayacaktır. Hemşehrilerimiz, klasik kooperatif anlayışının da ötesinde gerçekleştirdiğimiz finansman ve yapı modeliyle şehrin merkezinde Meram markasıyla kısa sürede konut sahibi olacaktır” şeklinde konuştu.

“Diğer dönüşüm alanlarımızdaki projelerimizi de halkımıza arz edeceğiz”

Başkan Fatma Toru, projenin klasik kooperatif anlayışının dışında bir çalışmayla halka arz edildiğine dikkat çekerek, “Ulusal ve yerel kalkınmanın anahtarı olacak bu projeyle birlikte şehir merkezinde kaliteli ve nitelikli konut sayısına da katkı sağlamış olacağız. Önümüzdeki bir kaç ay içerisinde diğer dönüşüm alanlarımızdaki projelerimizi de, halkımızın ev sahibi olabilmesi adına farklı finansman yöntemlerimiz ile halkımıza arz edeceğiz”

“Bu projelerin Meram’a çok büyük faydaları olacağını göreceğiz”

AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ise, projenin önemine vurgu yaparak, “Belediye başkanımızın göreve gelmesinden bu yana imar ve uygulama noktasında Meram büyük bir mesafe kat etti. Özellikle 2 yıldır yapılan kentsel dönüşüm çalışmalarının bir meyvesi olarak görüyorum bu projeyi. Başkanımızın yaptığı imar ve uygulama çalışmaları ile tecrübesini kullanarak Meram’a çok büyük katkı sağladığına inanıyorum. İnşallah bu projelerin önümüzdeki 10 yılda Meram’a çok büyük faydaları olacağını göreceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.

Üye daire ve aidat bilgileri 29 bin 700 metrekarelik arsa üzerinde yapımı gerçekleştirilecek olan Aymanas Evleri, toplam 448 daireden oluşuyor. Ticari alanların da yer alacağı kooperatifte, 160 metrekare olan 3+1 daire için 188 adet üyelik alınacakken 135 metrekare olan 2+1 daire için ise 46 adet üyelik alınacak. Yine 3+1 daire için peşinat 45 bin TL, aidat 3 bin TL, önbaşvuru bedeli 500 TL olarak belirlendi. 2+1 dairede ise peşinat 36 bin TL, aidat 2 bin 400 TL, önbaşvuru bedeli 400 TL.

18-23 Haziran tarihleri arasında ön başvurular yapılacak

Blokların 10 katlı olarak imal edileceği ve her daire için 1 adet kapalı otopark yapılacağı belirtildi. Ayrıca parsel içerisinde misafir otoparkları da tanzim edileceği ifade edildi. Deprem, yangın ve ısı yalıtım yönetmeliğine uygun olarak yapılacak binalardaki ana hedefin kaliteli olanı hesaplı bir şekilde imal etmek olduğu açıklandı. Vatandaşlar, 18-23 Haziran tarihleri arasında Meram Belediyesi giriş katında ön başvurularını yapacak ve 25 Haziran’da noter huzurundaki kura ile hak sahipleri belirlenecek.