Aymanas Evleri’nde kura heyecanı

Aymanas Evleri Konut Yapı Kooperatifi projesi ile Meram’daki dönüşüm alanlarında nitelikli konut sayısını artırılması hedeflenirken vatandaşların taksitlerle konut sahibi olmalarına olanak sağlanıyor.

“Bin 700 ön başvuru alındı”

Meram Belediyesi öncülüğünde Küçük Aymanas Mahallesi’nde hayata geçirilen Aymanas Evleri Konut Yapı Kooperatifi’ne vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilirken bin 700 kişi ön başvuruda bulundu. 160 metrekare olan 3+1 daireler için 1499, 135 metrekare olan 2+1 daireler için ise 211 ön başvuru alındı. Meram Belediyesi Meclis Salonu’nda vatandaşlar arasında noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilirken büyük heyecan yaşandı. Kura çekimiyle beraber 3+1 dairelerde 188 asil üye, 188 yedek üyenin ismi belirlendi. Yine 2+1 daireler için 46 asil üye ve 46 yedek üye belli oldu. Kuradan adı çıkanların mutlulukları gözlerinden okundu. Asil üyeler için kesin başvurular Temmuz Ayı içerisinde yapılacak.