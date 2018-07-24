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24 Temmuz 2018 14:19

Aymanas Evleri’nin temeli atılıyor

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde hayata geçirilen Aymanas Evleri Konut Yapı Kooperatifinde 25 Temmuz çarşamba günü saat 10.

Aymanas Evleri’nin temeli atılıyor

24 Temmuz 2018 14:19

30 da temel atma töreni gerçekleştirilecek.


Meram Belediyesi tarafından, Küçük Aymanas Mahallesinde yapımı gerçekleştirilecek olan Aymanas Evleri Konut Yapı Kooperatifi’nin temeli atılıyor. Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, 25 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30’da düzenlenecek temel atma törenine tüm vatandaşları davet etti.



“Vatandaşlarımızın konut sahibi olmalarına imkan sağlayacak”


Başkan Toru, kentsel dönüşüm çalışmalarının ilk etaplarını tamamladıklarını belirterek, “2 yıl önce bir milyon 410 bin metrekarelik alanda, on binin üzerinde hak sahibini kapsayan kentsel dönüşüm çalışmalarımızın ilk etaplarını tamamladık ve halkımızın istifadesine sunuyoruz. Başvuruda bulunan hak sahiplerinin kura ile belirlendiği Aymanas Evleri projemiz, Konya’nın parlayan yıldızı Meramdaki dönüşüm alanlarımızda, sosyal devlet olmanın gereği olarak halkımızın uygun fiyat ve taksitlerle konut sahibi olmalarına katkı sağlayacak. Hemşehrilerimiz, klasik kooperatif anlayışının da ötesinde gerçekleştirdiğimiz finansman ve yapı modeliyle şehrin merkezinde Meram markasıyla kısa sürede konut sahibi olacaklar. Tüm vatandaşlarımızı 25 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30’da gerçekleştireceğimiz temel atma törenine davet ediyorum” şeklinde konuştu.




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