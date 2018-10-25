Azerbaycan Ankara Büyükelçiliğinden Selçuk'a ziyaret

Dr. Necibe Nesibova, Selçuk Üniversitesini ziyaret etti.

Ziyaret esnasında üniversitede okuyan Azerbaycanlı öğrencilerle bir araya gelen Doç. Dr. Necibe Nesibova'ya Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut eşlik etti.

Dr. Necibe Nesibova, Selçuk Üniversitesi'nde okuyan Azerbaycanlı öğrenciler için ‘ortak evlat' vurgusunu yaptı. Başarı için temelde yatan olgunun ‘İnanmak' olduğunu ifade eden Doç. Dr. Necibe Nesibova, Türkiye'de hangi üniversite olursa olsun alınan eğitimlerin mükemmel olduğunu kaydetti. Öğrencilere çok şanslı olduklarını söyleyen Doç. Dr. Nesibova, Türkiye'de 81 ilin 79'unda Azerbaycanlı Türk öğrenciler olduğunu belirtti. Doç. Dr. Nesibova, “Çocuklarımız bizim ülkemizde doğup büyüse de, hayatlarının en güzel eğitimlerini Selçuk Üniversitesi'nde alıyorlar. Bu eğitimde yine üniversite hocalarımızın emeği oldukça çok büyük. Her üniversite öğrencisi güzel bir eğitim almak ister ve güzel yerlere gelmek ister. Bizimde arzumuz odur ki, almış olduğunuz eğitim sonucunda güzel kadrolarda yer alırsınız. Siz ne kadar güçlü yetişirseniz her iki ülkede sizlerle gurur duyacaktır” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut ise, Türkiye vatandaşlarının sadece Azerbaycan Cumhuriyeti için ‘İki Devlet Bir Millet' tanımlaması yaptığını vurguladı. Selçuk Üniversitesinin köklü bir geçmişe sahip olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karabulut, yönetmelik ve tüzük çerçevesinde her türlü sorunda çözüm bulunulabileceğinin altını çizdi. Türkiye için “Burası sizin de memleketiniz” diyen Prof. Dr. Karabulut, “Bizim için siz Türkiye'de ve Azerbaycan'da çalışmışsınız fark etmez. Sonuçta aynı millete hizmet ediyorsunuz ” diye konuştu.

Ziyaret, Azerbaycanlı öğrencilerin soruları ve cevaplarıyla son buldu.