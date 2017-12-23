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23 Aralık 2017 13:24

Aziz Yıldırım, Konya’da pota açılışı yaptı

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 1907 Okul 1907 Pota Projesi kapsamında Konya’da pota açılış törenine katıldı.

Aziz Yıldırım, Konya’da pota açılışı yaptı

23 Aralık 2017 13:24


Konya’nın merkez Selçuklu ilçesindeki Adnan Akgün Özel Eğitim Meslek Lisesi bahçesine kurulan basketbol potalarının açılış törenine Aziz Yıldırım’ın yanı sıra Konya Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Bülent Kaşdoğan, İl Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy, okul öğretmenleri ve öğrenciler katıldı.


Törene konuşan okul müdürü İsmet Ersoy, verdikleri destekten dolayı Fenerbahçe camiasına teşekkür etti. Ersoy, "Tohum toprağa, engelli okula emanettir diyoruz. Ben okul müdürü olarak Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Kulübü’nün 1907 Okul 1907 Pota Projesi kapsamında okulumuza kazandırdığı basketbol sahası için sayın başkanın şahsında Fenerbahçe camiasına öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.


Konuşmanın ardından Aziz Yıldırım ve Milli Eğitim Müdürü Mukadder Gürsoy ile beraberindekiler açılış kurdelesini kesti. Kurdele kesiminin ardından okul öğrencileri gösteri maçı yaptı. Öğrenciler, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım’a sevgi gösterilerinde bulunarak çeşitli hediyeler verdi.




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