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18 Haziran 2017 15:05

Babalar Günü uygulaması yapan polislere bu kez sürücülerden sürpriz

Konya’da durdurdukları sürücülere üzerinde polis rozeti bulunan şapka vererek Babalar Günü’nü kutlayan trafik polislerine, uygulamadan haberdar olan bazı sürücüler çiçek vererek onların da Babalar Günü’nü kutladı.

Babalar Günü uygulaması yapan polislere bu kez sürücülerden sürpriz

18 Haziran 2017 15:05


Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Meram Yeni Yol Caddesi üzerinde Babalar Günü münasebetiyle trafik uygulaması yaptı. Uygulama sırasında durdurulan araçlarda bulunan sürücülere trafik polisi tarafından üzerinde polis rozeti bulunan şapka hediye edildi. Trafik polisleri sürücülerin yanı sıra yoldan geçen vatandaşlara da şapka vererek Babalar Günü’nü kutladı.



Sürücü ve çocuklarından polislere çiçek sürprizi


Trafik polislerin uygulamasından haberdar olan bazı sürücüler de araçlarıyla uygulama noktasına çocuklarıyla gelerek polislere sürpriz yaptı. Sürücüler çocuklarının aracılığıyla çiçek verdikleri polislerin de Babalar Günü’nü kutladı.


Polislerin yaptığı uygulamadan haberleri olduklarını belirten Ahmet Susam, “Babalar Günü’nde polislerimize sürpriz yapalım dedik. Çocuklarımızla beraber çiçekler alıp, polislerimize hediye ettik. Onlarda bize şapka hediye etti. Bu uygulamanın yapılacağından haberimiz vardı. Biz de toplandık bu şekilde buraya geldik, çiçek hediye ettik. Böyle bir etkinlik düzenledikleri için teşekkür ediyoruz. Polislerimizin de Babalar Günü kutlu olsun” şeklinde konuştu.


Diğer sürücülerde polislerin yapmış olduğu uygulamadan dolayı memnun olduklarını ifade etti.




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