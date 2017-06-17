Babasına küfür ettiği için tartıştığı kuzeni tarafından bıçaklandı

Olay, merkez Karatay ilçesi Hasandedemescit Mahallesi Kasım Envari Sokak üzerinde bulunan müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre S.Ç.(17) isimli genç kız amcasının oğlu olan 13 yaşındaki A.A. ile babasına küfür ettiği gerekçesiyle tartışmaya başladı. Kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüşen tartışma sonrası A.A. kuzeni S.Ç.’yi göğsünden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan S.Ç.yi gören yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık Ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından S.Ç. ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Göğsünden yaralanan S.Ç.nin hayati tehlikenin bulunduğu öğrenildi.

Polis olay sonrası kaçan 13 yaşındaki A.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.