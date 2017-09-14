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14 Eylül 2017 07:41

Bacakları parçalanmış erkek cesedi bulundu

Konya’da henüz kimliği belirlenemeyen bir kişiye ait bacakları parçalanmış erkek cesedi bulundu.

Bacakları parçalanmış erkek cesedi bulundu

14 Eylül 2017 07:41

Polis, cesede arabanın çarpması üzerinden yol çıkarak çıkmış olabileceği ihtimali üzerine duruyor.


Olay, 05.00 sıralarında Konya-Afyon Karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen sürücüler yol kenarında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Bunun üzerine vatandaşlar durumu polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık Ekipleri ekiplerine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri henüz kimliği belirlenemeyen 45 yaşlarındaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunun parçalara ayrıldığı öğrenilen erkek cesedi üzerine polis ekipleri inceleme yaptı. Polis ve jandarma ekipleri olayın bir trafik kazası sonrası olmuş olabileceği ihtimali üzerine duruyor.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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