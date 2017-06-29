Tarihle köprü kurarak iktisadi, kültürel, ahlaki ve toplumsal alandaki kodları Bacıyan-ı Meram yapılanmasıyla bugüne taşıdıklarını kaydeden Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, “13. yüzyılın ilk yarısında Ahi Evran tarafından kurulan Ahilik Teşkilatı, Selçuklu Türklerinin yaşamında çok etkin bir rol oynamıştır. İlme, sanata ve ahlaka son derece önem verilen Ahilik’te kadının da sosyal ve ekonomik hayatta önemli bir yeri vardı. Kadınların teşkilatlanıp gelişmesi için Ahi Evran’ın eşi Fatma Bacı, dünyanın ilk kadın teşkilatı olan "Bacıyan-ı Rum" teşkilatını yani Anadolu Kadınlar Birliğini kurmuştur. Anadolunun Müslümanlaşmasında yüreğini ortaya koyan bu organize kadın gücü sayesinde toplum gelişim sağlamıştır. Biz de bu yoldan hareketle, aynı ruhu yansıtsın diye adını ’Bacıyan-ı Meram’ yani Meramlı Bacılar koyduğumuz kooperatifi 2015 yılında hizmete açtık” diye konuştu.

Üye sayısı 600’e ulaştı

Bacıyan-ı Meram’ın, tamamı kadınlar olmak üzere 600’ü aşkın üye sayısına ulaştığını belirten Başkan Toru, “Ayrıca bu üyelerden 60 civarında kadın yarı zamanlı olarak çalışmakta, üretime katkı sağlamaktadır. Haftanın yedi günü açık olan kooperatif binamız 08.00-18.00 saatleri arasında hizmet vermekte, özel gün ve gecelerde de rezervasyonlu olarak çalışmalarını sürdürmektedir” dedi.

Farklı sektörlerde hizmet üretiyor

Bacıyan-ı Meram Kooperatifinin, gıda ve hizmet sektörüyle birlikte geleneksel el sanatlarının nadide ürünlerini de ürettiğine dikkat çeken Toru, “El emeği, göz nuruyla kooperatife üye kadınların üretimiyle; nakış, dikiş, çini eserleri, keçenin farklı alanlardaki uygulamaları ve Türk el sanatlarının birçok dalında faaliyet sürdürülüyor. Kooperatif merkezinin dışında kurulması planlanan satış merkezlerine bir başlangıç oluşturmak amacıyla Alavardı Mahallesindeki şubeyi de önümüzdeki günlerde hizmete açacağız. Bacıyan-ı Meram’ı yurt çapında hizmet sunan bir kooperatife dönüştürmek amacıyla çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca ülkemizin birçok şehrinden çalışmalarımızı yakından görüp model olarak almak isteyen kuruluşlara da bu konudaki tecrübelerimizi aktarıyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan örnek alınan Bacıyan-ı Meram projesi Meram Belediyesi’ne ödül getirdi. Geçtiğimiz Şubat ayında Bursa İnegöl Belediyesinin Bacıbey Kent Kültürü Derneği işbirliğinde düzenlediği programda Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, bu projesiyle Hayme Ana Bacıbey Ödülü’ne layık görülmüştü.