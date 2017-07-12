Bakan Çelik Konya’da hasat bayramına katıldı

Açıklanan fiyatlara kaliteye göre yüzde 5’e kadar da ilave artış uygulanacaktır” dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Konya’nın Sarayönü ilçesinde düzenlenen 67. Geleneksel Hasat Bayramı’na katıldı. İlk olarak Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) idari binasını ziyaret eden Bakan Çelik, daha sonra hasat alanına giderek biçerdövere binip ekin biçti. Hasat alanındaki buğdaylar hakkında yetkililerden bilgi alan Bakan Çelik, ardından tören alanında geçti. Burada açıklamalarda bulunan Çelik, bir milletin asıl gücünün topu, tüfeği yahut tankı değil imanlı ve inançlı insanları, eli nasırlı çiftçileri olduğunu söyledi. Bakan Çelik, “Milletin gücü tankın gücünü birkaç saat içerisinde yendi. 249 şehit, binlerce gazi. Allah bu millete, bu ülkeye böyle kalleşlik yapmak isteyenlere bir daha fırsat vermesin” dedi.

“Türkiye’ye komşu bir sınırları olsaydı bugün o Boşnak kardeşlerimiz yaşıyor olacaktı”

Geçtiğimiz gün Srebrenitsa katliamının 22. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Bakan Çelik, “Aynı zamanda yaklaşık 10 bin Boşnak kardeşimiz çoluk, çocuk, kadın medeni Avrupa’nın gözü önünde katledildi. O Boşnak kardeşlerimizin bir suçu vardı. Avrupa’nın ortasında yaşıyor olmalarıydı. Türkiye’ye komşu bir sınırları olsaydı, bugün o Boşnak kardeşlerimiz yaşıyor olacaktı. Tıpkı bugün Suriye’ye komşu olduğumuz için milyonlarca Suriyeli kardeşimiz sığınmacıların yaşama imkanı buldukları gibi” diye konuştu.

“Önümüzdeki süreçte tarımın ve gıdanın önemi her gün daha da artacaktır”

Dünya coğrafyasında tarımın önemine de vurgu yapan Bakan Çelik, “Katar’da yaşananlar bir ablukanın meydana getirmiş olduğu durum. Binalarınız kaç kat yüksek olursa olsun, teknolojiniz ne kadar gelişmiş olursa olsun, kasalarınız ne kadar dolu olursa olsun, marketlerin rafların boşaldığı an dolduracak bir şeyleriniz yoksa böyle bir coğrafya ve imkana sahip değilseniz işte onu dolduracak ülke arar durursunuz. Onun için bu önümüzdeki süreçte tarımın ve gıdanın önemi her gün daha da artacaktır. İşte bundan dolayı AB ülkeleri tarımın geleceğini gördükleri için tarıma destek açısından bütçesinin yüzde 40’ını çok rahat bir şekilde tahsis edilebilmektedir” şeklinde konuştu.

“Milli tarım projesini hayata geçirdik”

Milli tarım projesini hayata geçirdiklerini aktaran Bakan Çelik, “Önemli bir ayağı bitkisel üretim. Diğer ayağı ise milli hayvancılık dediğimiz kendi kendine yeten, kendi coğrafyamıza yerli hayvancılığı geliştirip kendi kendine hayvancılığımızın yeterli olduğu bir potansiyeli ve çalışmayı gerçekleştirme adına projelerimiz ve destek politikalarımızı ortaya koyduk. Onun için milli tarım derken toprakla başladık. Her şeyin özü toprak. Ovalarımızı onun için sit alanı ilan ettik. Bu ovalarımıza çivi çaktırmayacağız. Hızlı bir şekilde bu ovalarımızı 300’e çıkarma mücadelesinin çalışmalarını şu anda sürdürdüğümüzü belirtmek isterim" ifadelerini kullandı.

“2017 yılı için Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğdayının alım fiyatı ton başına 940 lira olarak belirlenmiştir”

Hasadın yoğunluğu ve yüksek rekolteye bağlı olarak piyasa fiyatlarının gevşemesi sonucu bugün itibariyle TMO’nun müdahale fiyatı açıklamasının bir ihtiyaç olduğunu aktaran Bakan Çelik, “Bugün yapacağımız Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğdayının fiyatı tabii ki bir taban fiyat. Bu taban fiyatın üzerinde değer bulacak. 2017 yılı için Anadolu kırmızı sert ekmeklik buğdayının alım fiyatı ton başına 940 lira olarak belirlenmiştir. Açıklanan fiyatlara kaliteye göre yüzde 5’e kadar da ilave artış uygulanacaktır. Bu durumda üreticilerimiz kalitesine göre buğdaylarını 990 liraya kadar TMO’ya satabilecekler. Yani biz yüzde 12,5 protein değerli buğdayın fiyatını açıklıyoruz. Bu çerçevede 940 lira ile 990 lira arasında bir fiyatla alımı TMO gerçekleştirecek. Bu yıl aldığımız yeni bir karar da en düşük vasıflı buğday ton başına 800 lira olarak belirlenmiştir. Böylece en alt grup buğday fiyatında üreticilerimizin lehine yüzde 5’lik bir artış bulunmaktadır. Bu yıl TMO’nun ürün alımlarında üreticiden ton başına kestiği 6 buçuk liralık boşaltma ücreti de bundan sonra alınmayacaktır” dedi.

TİGEM Genel Müdürü Mehmet Taşan ise verimli, hastalıklara, kuraklığa dayanıklı yeni hububat çeşitlerinin elde dilmesi adına genel müdürlük bünyesinde sürdürülen AR-GE faaliyetleri sonucunda bu yıl 23 yeni buğday çeşidinin tescil denemesine alındığını söyledi.

AK Parti Konya Milletvekili Hüsnüye Erdoğan da hizmetin başında cumhurbaşkanı olunca kendilerinin de cumhurbaşkanına tabi olarak en güzel hizmetleri yapmaya çalıştıklarını belirterek, AK Parti hükümetleri zamanında 15 yıldır tarım alanında çiftçiye her türlü desteğin verildiğini dile getirdi