TFF Süper Kupa müsabakasında maçında Akhisarspor, Galatasaray’ı penaltı atışları sonucunda 5-4 yenerek kupanın sahibi oldu. Maçın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası’nın sahibinin rekabet dolu maçını izledik. Tabii maç uzadı. Oyuncular yoruldular, sonunda biri kazanacaktı. Akhisarspor kazandı. Tebrik ediyoruz. Bir Anadolu takımının kupayı alması bir başarı hikayesidir. İnşallah ligde bugün olduğu gibi hem centilmence hem de rekabet dolu geçer. Tüm takımlarımıza ligde başarılar diliyorum. Galatasaray son dakikaya kadar mücadele etti. Galatasaray’ı da tebrik ediyorum. Oyuncuların ve taraftarların centilmenliği inşallah önümüzdeki sezonu da bu şekilde geçirmemize vesile olur. Tüm taraftarlarımıza, sporcularımıza ve yöneticilerimize yeni sezon için başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

“Spor kardeşlik, birlik, beraberlik demek”

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Kulüp başkanlarımızın, oyuncularımızın, taraftarlarımızın hep birlikte olumlu yaklaşımları hem sahalarımızı hem tribünlerimizi ciddi anlamda güzel atmosferlerle iç içe getirecek. Hep beraber zevkli, seviyeli maçlar izleyeceğiz. Spor kardeşlik, birlik, beraberlik demek. Kardeşliği, birliği ve beraberliği arttırıcı maçlarda hep birlikte olacağız. Federasyonumuzun ‘VAR’ uygulaması da tabii ki hakemlerimize yardımcı olacak. Az önce ifade ettiğim gibi güzel bir sezon bizleri bekliyor" dedi.