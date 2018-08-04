Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum bakan olduktan sonra memleketleri Konya’ya yaptıkları ilk ziyarette Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı Mahallesinde cami açılışına katıldı. Sağlık Bakanı Koca’nın memleketi olan Ömeranlı Mahallesindeki açılış öncesi Bakan Koca, Bakan Kurum ile birlikte babası Hasan ve annesi Esma Koca’yı evlerinde ziyaret etti. Bakanlar ziyaretin ardından açılışı gerçekleştirilecek olan Selahattin Eyyübi Camisine geçti. Açılışta konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya ve ilçelerinde ziyaretlerde bulunacaklarını belirterek, “Bize düşen yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde hızlı hareket etmek, hızlı karar almak, ülkemizi, şehirlerimizi kalkındırmak. Bunu büyük şehirlere değil bütün Türkiye’ye yaymak. Konyamız örnek şehirlerimizden biridir. İlçeleri keza aynı şekilde. Biz de aldığımız bayrağı en iyi yerlere inşallah taşımak için, milletimize hizmet etmek için bu göreve geldik. İnşallah Allah mahcup etmesin” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, “Doğduğum bu topraklarda sizinle karşılaşmayı Rabbim bugün nasip etmiş oldu” şeklinde konuşarak, “Ben bu topraklarda doğdum ve sizin duanız için buralardayım. Duanız ve gayretimizle 81 milyon insanımıza hakkaniyetle, nitelikli, kaliteli sağlık hizmetini sunmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Bakan Koca, hayırseverlere ve herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından cami yapımında öncü olan Bilal Güzel ve Mustafa Aka’ya plaket verildi. Caminin açılışı protokol mensupları tarafından dualarla gerçekleştirildi.