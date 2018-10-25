Bakan Kurum: "Ekonomik savaştan galip çıkmayı başardık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ekonomik bir saldırı olduğunu belirterek, “Gezi ile başlayıp 17-25'le devam eden, 15 Temmuz süreci ile devam eden bir süreç yaşıyoruz ve bu süreçte de hepimiz milletimiz bir olduk, dimdik ayaktayız ve bu ekonomik savaşa karşı da net bir duruş sergileyerek yine bu savaştan da galip çıkmayı başardık” dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya'nın Beyşehir ilçesinde yapımı tamamlanan yatırımların toplu açılış törenine katıldı. Bakan Kurum, Beyşehir Belediyesi Kültür ve Yaşam Merkezindeki törende TOKİ 2. Etap Toplu Konut Projesi, Büyükşehir Belediyesi Bölge Asfalt Plenti ve Beyşehir Belediyesinin Kültür ve Yaşam Merkezi, selektör binaları, Doğanbey Mezbaha ve Arıtma Tesisi, Kapalı Hayvan Pazarı, Üzümlü Kültür Merkezi gibi toplam 12 tesisin açılışını gerçekleştirdi. Törende konuşan Bakan Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin aslının hızlı ve etkin karar alıp sahada uygulamak olduğunu belirterek, bu bağlamda 100 günlük eylem planında tüm Türkiye'de millet bahçeleri, millet kıraathaneleri yapma kararı aldıklarını söyledi. Bakan Kurum, “Bunların bir kısmını projelendiriyoruz ve bir kısmını da hayata geçiriyoruz. Çok kısa bir sürede de 81 ilimizde en az bir tane millet bahçesi ve kıraathane yapacağız. Bunun dışında da yine bakanlığımızın planları var. İlk 100 günde bunun içinde katı atık arıtma tesisleri, şehit ailelerimize uygun faizli kredi verilmesi, sosyal konut üretimi, emeklilere konut üretimi ve altyapı ile akla ne geliyorsa bunların hepsini yapacağız. Biz ekonomik bir saldırı ile karşı karşıyayız. Ancak bu ekonomik savaşta, ki bu yıllardır süregeliyor, yani 17-25'te başlayıp hatta onun öncesinde Gezi ile başlayıp 17-25'le devam eden, 15 Temmuz süreci ile devam eden bir süreç yaşıyoruz ve bu süreçte de hepimiz milletimiz bir olduk, dimdik ayaktayız ve bu ekonomik savaşa karşı da net bir duruş sergileyerek yine bu savaştan da galip çıkmayı başardık” dedi.

“100 günlük eylem planlarının hiçbirinde ekonomik savaştan dolayı bir durağanlık sergilemedik”

Bakan Kurum, 100 günlük eylem planlarının hiçbirinden de ekonomik savaştan dolayı bir durağanlık sergilemediklerini, olması gereken acil projelerin hepsini de yaptıklarını kaydederek, “AK Parti iktidarıyla Konya'da bugüne kadar sadece Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olarak toplam 11 milyar 500 milyon liralık yatırım yapmışız. Bunların yaklaşık 336 adet işle yani 1 milyar lira değerinde İller Bankası'nın altyapı ile alakalı atık su tesisleri, arıtma, içme suyu, kanalizasyon gibi tesislerini yapmışız. Yine genel bütçeden buradaki belediyelerimize yaklaşık 8 milyar lira kaynak aktarmışız. Bu genel bütçeden belediyelerin bu gibi işleri yapması için merkezi hükümet olarak AK Parti döneminde 8 milyar lira kaynak aktarmışız. Toplu Konut Başkanlığı İdaresi ile tam 18 bin 412 konut, 15 cami, 13 tane hastane, 18 ilkokul, kreş, kütüphane, 9 lise, sağlık ocağı, spor tesisi, 18 tane ticaret merkezi olmak üzere yaklaşık 2 milyar 200 milyon liralık iş yapmışız, ki bugün açılışlardan bir projesi de biliyorsunuz Beyşehir'deki 469 konutluk proje yaklaşık 60 milyon bedelli. Bu projenin de açılışını yapıyoruz inşallah. Huğlu'daki projemiz 100 konutluk projeyi de en kısa zamanda bitiriyor olacağız. İki tane millet bahçesi projemiz olacak. Biri Meram Dutlıkır'da Meram Belediyesi tarafından gerçekleştiriliyor, yaklaşık 9 bin metrekare alan. Diğeri de Konya Büyükşehir Belediyemiz tarafından Konya Stadının eski yerini millet bahçesi Cumhurbaşkanımız ilan etti. Bunun da yıkımını Büyükşehir Belediyemiz gerçekleştiriyor, ikinci yüz günde de buranın inşallah yapımına başlıyor olacağız. İnşallah yerel seçim öncesinde parkımızı görüyor olacağız. Aslında Konya'yı hep biz tahıl ambarı diye biliriz. Konya, tahıl ambarıdır, sanayi ve ticaret merkezi oldu. AK Parti iktidarı ile birlikte burada hemen hemen tüm fabrikalar, KOBİ'ler, Türkiye'nin her noktasında diğer işletmelerle yarışır hale geldiler. Bunların sayısı çok arttı ve bugün baktığınızda gelir itibari ile artık Konya sanayi, ticaret ve tarım şehri diyebileceğimiz bir hüviyete kavuştu. İnşallah bunu biz daha da artırarak hem istihdamı hem de Konya'daki geliri artırma noktasında çalışmalarımızı tüm gayretimizle sürdürüyor olacağız” diye konuştu.

"Konya tarımdan sanayiye, ulaştırmadan haberleşmeye, eğitimden sağlığa, büyük gelişme kaydetti"

Törende konuşan Konya Valisi Yakup Canbolat ise, Konya'nın tüm ilçeleriyle birlikte son 16 yıl içinde büyük bir atılım içerisine girdiğini ifade ederek, tarımdan sanayiye, ulaştırmadan haberleşmeye, eğitimden sağlığa, kültürden turizme kadar her alanda büyük bir gelişme kaydettiğini söyledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, Beyşehir'de 80 milyon liranın üzerine bir maliyetle hizmete açılan 12 tesisin hayırlı olmasını dileyerek, “Eskiden temeli atılan ama yıllarca açılamayan inşaatların yerini artık toplu açılışların aldığı bir Türkiye'deyiz. Bunu başaran AK Parti'nin bugünlere gelmesinde Cumhurbaşkanımızın, Büyükşehir Belediye Başkanlarımızın, ilçe belediye başkanlarımızın, teşkilat mensuplarımızın ve tüm dava arkadaşlarımızın ve milletimizin emeği var. Bizim yaptığımız tek şey milletimize, ilçelerimize, Konya'mıza ve ülkemize hizmet etmek” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, Yeni Büyükşehir Yasası sonrası Büyükşehir Belediyesi olarak 28 ilçeye 2 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini, bunun 120 milyon liralık kısmının sadece Beyşehir'e yapıldığını söyledi. Altay, “Bugün de onlardan biri olan bölge asfalt plentinin de olduğu açılışlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte prestij caddeler, asfalt çalışmaları, şehir konakları, spor salonları ve restorasyon çalışmaları devam ediyor. KOMEK, Medeniyet Okulu gibi sosyal projeleri de ilçelerimizde yürütüyoruz. Beyşehir'in Konya için bir önemi daha var. Beyşehir Gölü ve Eşrefoğlu Camisi çevresinde oluşan turizm potansiyeli. Bununla ilgili olarak da özellikle İçeri Şehir'de restorasyon çalışmaları yürütüyoruz. İnşallah bundan sonra Konya'ya gelenler, mutlaka Eşrefoğlu'nda bir vakit namaz kılmak, Beyşehir Gölü'nü görmek ve sizlerle muhabbet etmek için mutlaka Beyşehir'e de gelecekler. Bunun için gayret sarf ediyoruz. Bu, Beyşehir ekonomisine çok önemli katkı sağlayacaktır. Bizler Konya'ya hizmet etmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Açılışı yapılan eserlerin hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Gülay Samancı da, AK Parti olarak her zaman insan odaklı çalışma yapmaya gayret ettiklerinin altını çizdi. Beyşehir Belediye Başkanı Murat Özaltun da, Kültür ve Yaşam Merkezinde bugün en heyecanlı, en güzel, en önemli anlardan birini yaşadıklarını belirterek, “Şehrime hizmet edebilme adına bu dertle yola çıktık. Şükürler olsun ki Rabbime şu anda onlarca değil, yüzlerce hizmeti, projeyi yaptık. Daha önce onlarcasının açılışını yaptık. Bugün de onlarcasının açılışını yapacağız. İnşallah diğer günlerde de bu kalan projelerimizin hizmetlerimizin açılışını gerçekleştireceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Beyşehir'de yapımı tamamlanan 12 tesisin toplu açılışı, kurdele kesimi ile gerçekleştirildi. Toplu açılış programının ardından Bakan Kurum, TOKİ 2. Etap Konutlarını ziyaret ederek, konutların en yaşlı hak sahibi olan 88 yaşındaki Ömer Sümbül'e 469 hak sahibi adına temsili anahtarını verdi. Bakan Kurum, Beyşehir Eşrefoğlu Camisini ziyaret ettikten sonra Seydişehir ilçesine geçti. Seydişehir Termal Tesisinde incelemelerde bulunan Bakan Murat Kurum, Seydişehir Belediyesini de ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrıldı.