Diğer
Kategoriler
06 Ocak 2017 23:21

Bakan Müezzinoğlu, Selçuk Üniversitesi’nde

Bakan Müezzinoğlu, Selçuk Üniversitesi’nde

06 Ocak 2017 23:21

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Konya’da Selçuk Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenleri ile konferansta bir araya geldi.
Selçuk Üniversitesi Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde düzenlenen "Başarının Sırları Tecrübe Paylaşımı" konferansına Konya Valisi Yakup Canbolat, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa şahin, KTO Karatay Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bayram Sade’nin yanı sıra akademisyen ve öğrenciler katıldı. Konferansın açılış konuşmasını yapan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, başta tarım olmak üzere, sanayi ve endüstride çok önemli işler başarabilecek potansiyele sahip olduklarını ve bu çerçevede önde gelen sanayiciler ve yatırımcılar ile görüşmeler yaptıklarını belirtti. Şahin, bunları yaparken ilgili bakanlıklardan yardım isteyeceklerini de söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinin bu milletin ne kadar büyük bir millet olduğunu gösterdiğini belirterek, “15 Temmuz gecesi bu milletin ne kadar büyük bir millet olduğunu ve sadık olduğuna şahit olduk. Çanakkale savaşının bir başka boyutunu bu millet gösterdi. Ne kadar hain planlar yapılırsa yapılsın, bu millet ile hain planların üstesinden gelip, kazılan çukurlara onları gömen, kurdukları tuzakları onlara mahkum eden bir anlayışla o muasır medeniyet seviyesinin üzerindeki yolculuğumuzu hep birlikte yapacağız” dedi.
Öğrencilere tavsiyelerde bulunan Bakan Müezzioğlu, başarının sırrının insani değer olduğunu söyleyerek, “Her insanın mutlaka öz değeri olmalı. Adınızın ne olduğunun hiçbir anlamı yok. Yaradanımız bizi insan olarak yarattığına göre mutlaka insani değerlerimiz olmalı. İnsani olmak da üç kelimedir. İnsani olarak güvenilir olmalısınız, dürüst olmalısınız, çalışkan olmalısınız. Bunlar olduğu sürece merdivenin basamaklarını başarıyla çıkmaya başlarsınız” şeklinde konuştu.
Bu ülkenin geleceğinin öğrenciler olduğunu da belirten Mehmet Müezzinoğlu, “Sizler bu ülkenin geleceğisiniz. Bizim dönemimize ait en iddialı hedefimiz 2023 ama 2053 hedefi sizin hedefiniz olacak. 2071 hedefi sizin çocuklarınızın hedefi olacak. Buna sahip çıkacaksınız ve bugünden başlayacaksınız” dedi.
Program sonunda Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin Bakan Müezzinoğlu’na tablo takdim etti.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
-1
°
C
Yoğun Kar Yağışı
  • Pazar
    Yoğun Kar Yağışı
    -1°C
  • Pazartesi
    Hafif Kar Yağışlı
    0°C
  • Salı
    Kar Yağışlı
    0°C
  • Çarşamba
    Kar Yağışlı
    4°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç