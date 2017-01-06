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06 Ocak 2017 22:26

Bakan Müezzinoğlu’ndan AK Parti Konya İl Başkanlığına ziyaret

Bakan Müezzinoğlu’ndan AK Parti Konya İl Başkanlığına ziyaret

06 Ocak 2017 22:26

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Konya programı kapsamında partisinin il teşkilatını ziyaret etti. Bakan Müezzinoğlu, "En büyük gücümüz birlik ve beraberliğimiz. Kurulduğumuz günden beri hep bizim aramızda hep bir sorun çıkacak, şurada fire verecekler dediklerinde avuçlarını yaladılar. Gene avuçlarını yalamaya devam edecekler” dedi.
AK Parti Konya İl Başkanlığında gerçekleşen programda konuşan Müezzinoğlu, AK Parti’nin kuruluş felsefesinde üç temel kelimeye sahip çıktılarını söyleyerek, “Bir, samimiyet. Siyasi felsefemiz millet adına samimiyet. İki, gayret. Daha çok çalışacağız. Hele hele milli seferberlik diyoruz. Milli seferberlik dediğimiz silah alın çıkın değil, herkes daha iyi olsun diye kapı kapı gezeceğiz. Ticaret yapıyorsak daha cesur adım atacağız. Siyaset yapıyorsak, irademizi daha güçlü kılacağız. Toplumun kardeşliğini, birlikteliğini daha güçlü hale getirmek için nefislerimizin mahkumu değil, vicdanlarımızın esiri olacağız. Bunu nasıl başaracağız? Kurulduğumuz günden beri bu masanın etrafında olanların birlik ve beraberliğiyle. En büyük gücümüz birlik ve beraberliğimiz. Kurulduğumuz günden beri hep bizim aramızda hep bir sorun çıkacak, şurada fire verecekler dediklerinde avuçlarını yaladılar. Gene avuçlarını yalamaya devam edecekler” ifadelerini kullandı.

“Konya önemli bir sorumluluğu yerine getirecektir”
Bakan Müezzinoğlu referandum sürecine girildiğini belirterek, “Bu referandum inşallah önümüzdeki Pazartesi Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülecek. Çok oyunlar, tezgahlar, tehditler ve farklı planlarla karşı karşıya kalacağız, bunu biliyoruz, hazırlıklıyız ama aşacağız. Sonra da bu büyük milletin huzuruna 12. defa gelecek ve 12-0 inşallah yapacağız. Bu anlamda bu kadrolara, hele hele Konya’ya tarihi geçmişten bu yana başı dik alnı açık, bizim en büyük güç kaynağımız ve lokomotif dinamiklerini gösteren bir ilimiz. Şimdi yine önemli bir sorumluluğu inşallah yerine getirecektir, hiç tereddüdümüz yok“ şeklinde konuştu.
Program AK Parti Konya İl Başkanı Musa Arat’ın Bakan Müezzinoğlu’na hediye takdimiyle son buldu.



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