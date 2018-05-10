Konya Endüstri Zirvesi Fuarı’nın açılışına katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “Biz hükümet olarak sanayimizin sıçrama yapmasını istiyoruz. Bunu istiyoruz ve bu yönde çalışıyoruz. Türkiye’nin sıçrama yapabileceği alanların başında sanayi ve teknoloji gibi sektörler bizim bakanlığımızın sorumluluk alanlarına giriyor. Dolayısıyla bunu çok istiyoruz, bu konuda yapılan bütün çalışmaları destekliyoruz. Peki sıçramadan kastımız nedir? Değerli arkadaşlar imalat sanayimizin geçen yılki cirosu yaklaşık 150 milyar dolar. Bunu ikiye katlamak istiyoruz. Ne kadar bir sürede, beş artı beş, 10 yıl gibi bir sürede yani mevcut sanayimizin yanına bir sanayi daha ilave etmek istiyoruz. Dolayısıyla fuarlar gibi teknolojiyi geliştirmeye yönelik faaliyetleri destekliyoruz. 2018 yılının sanayimiz için bir milat olmasını arzu ediyoruz. Bu maksatla programlar yürütüyoruz. Örneğin sanayi ve teknoloji atılımı. Burada odak sektörler belirledik. Türkiye’nin önem vermesi, üzerinde durması gereken odak sektörleri belirledik. Bu odak sektörlere yoğunlaşacağız" şeklinde konuştu.

“Sanayimizin dijital devrimini gerçekleştireceğiz”

Bakan Özlü, sanayide dijitalleşme için adımların atılacağını belirterek, "Yine sanayide dijitalleşme yani sanayimizin dijital devrimini gerçekleştireceğiz. Bu maksatla da son bir buçuk yıldır bir yol haritası hazırladık. Seçim olmasa bunu paylaşacaktık ama seçim ortamında gündem çok değişik, dolayısıyla inşallah seçiminden sonra sizlerle paylaşacağız. Güzel bir yol haritası var. Altı bileşenden oluşan bir yol haritası hazırladık. Burada da sanayimizin dijital dönüşümünde Türk sanayisinin yüksek katma değerli ürünlere yönelmesi ve yüksek kalitede katma değerli ürünlerin hem ihracatımızda hem de sanayimizdeki payını yüzde 4’lerden yüzde 20’lere çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

"Türkiye çok önemli mesafeler aldı"

Konya Valisi Yakup Canbolat da yaptığı konuşmada, Konya’nın uluslararası bir ticaret merkezi haline geldiğini vurgulayarak, “Konya aynı zamanda uluslararası fuarlarıyla göz dolduran bir ticaret merkezi haline gelmektedir. Bugün de 400 aşkın firmanın katılımıyla Konmak saç işleme teknolojileri, İskon ve Kon Aleks fuarları eş zamanlı olarak açılmaktadır” ifadelerini kullandı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Türkiye’nin önemli mesafeler katettiğini kaydederek, “Türkiye çok önemli mesafeler aldı. İhracatında 160 milyar doları aştı. Özellikle başta makine endüstrisi olmak üzere yatırım malı diyebileceğimiz tüm alanlarda daha hızlı gitmek gibi bayağı önemli stratejimiz ve uygulama çalışmalarımız, uygulamalarımız var. İnşallah makine endüstrisi önümüzdeki dönemlerde yüzde 1’e yakın payını çok daha yukarılara taşıyacak” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptığını ifade ederek, "Konya denince ilk akla gelen tarım, sanayi, turizm ve kültürdür. Son yapılan yatırımlarla özellikle fuar organizasyonlarında ve kongre turizmi ile ilgili büyük bir alt yapıya sahip olduk. Bundan sonra Konya bu manada da önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacak. Bugünlerde MÜSİAD’ımızın yaptığı bu organizasyon başarılıdır. İnşallah artarak devam edeceğine inancımız tamdır” şeklinde konuştu.

Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk, bu yıl 1, 9 milyar dolara yakın ihracat gerçekleştireceklerini söyleyerek, "Dünyada giderek artmakta olan marka şehirler trendi artık başladı. Konya’da bu alanda önemli bir atılım içerisine girdik. Artık üniversitelerimiz teknokent, Ar-Ge merkezlerimiz, teşebbüs firmalarımız var. Başarı grafiği her yıl yükselen bir ihracat yükümüz var ki, bence gerçekten son 16 yıllık ihracattaki başarı hikayesi ile tüm dünyaya örnek olacak başarı hikayesine sahibiz. Herhalde dünyada 16 yıl içerisinde ihracatını 16 misli artırabilen bir şehrin veya bir ülkenin olabileceğini çok fazla düşünmüyorum. Bir de potansiyelimizin altındayız. İnşallah bu sene 1,8 milyar doları aşacağız, 1,9 milyar dolara yakın bir ihracat gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

Konya Sanayi Odası Başkanı Memiş Kütükcü, Konya’nın sanayide bir üretim şehrine geldiğini aktararak, "Özellikle son dönemde sanayide yükselen bir ivme gösteren bir şehir olan Konya’dayız. Rakamlar şehrimizin tarımdaki gücünü korurken, artık sanayide de net bir üretim şehrine geldiğini gösteriyor. Öyle ki 1,5 milyon doları aşan ihracatımızın yüzde 75’i sanayi mamullerinden oluşuyor” dedi.