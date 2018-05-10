Bakan Özlü: “Yerli otomobil sözleşmesini erteliyoruz”

Bu ihtiyaç duyulan ilave süre sebebi ile yarınki sözleşme imzalanması ve CEO açıklanmasını erteliyoruz" dedi.

Türkiye Gıda Sanayii Zirvesi’ne katılmak üzere Konya’ya gelen Bakan Özlü, gerçekleştirilen zirvenin çok başarılı olduğunu söyledi. Bakan Özlü, “Bugün Konya’dayız, Sanayide Yüksek Teknolojiye Geçiş Zirvesi programı kapsamında Konya’da gıda zirvesi yapıyoruz. Çok başarılı bir program devam ediyor. Bu zirve programlarımızı önümüzdeki günlerde tamamlayacağız. Bunu bir kitapçık olarak hazırlayacağız ve ilerleyen süreçte hükümetimize Bakanlar Kurulumuza bunları arz edeceğiz” dedi.

Yerli otomobil ile ilgili soruları yanıtlayan Bakan Özlü, yerli otomobil şirket sözleşmesi imza töreninin ertelendiğini belirterek, “Onunla ilgili size yeni bilgi paylaşayım. Şirket ortaklık sözleşmesinin hazırlanmasında şirket avukatları ilave bir süre ihtiyaçları olduklarını ifade ettiler. Bu ihtiyaç duyulan ilave süre sebebi ile yarınki sözleşme imzalanması ve CEO açıklanmasını erteliyoruz. Mayıs ayı içinde yine yapacağız. Avukatlarımızın bir süre ihtiyaçları var. Gelecek hafta sonuna kadar ihtiyaçları olduklarını söylediler. Bu nedenle yarınki yerli marka otomobil şirket sözleşmesi imza töreni ve CEO açıklanmasını erteliyoruz. Mayıs ayı içerisinde inşallah. Salı gününe kadar süreye ihtiyacımız var dediler. O yüzden o süreyi dikkate almak zorundayız” şeklinde konuştu.

Öte yandan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı da yerli marka otomobil şirket kuruluş sözleşme imza ve CEO isminin açıklanması töreninin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Yerli marka otomobil ile ilgili 11 Mayıs Cuma günü yapılacağını duyurduğumuz şirket kuruluş sözleşme imza ve CEO isminin açıklanması töreni, ortaklık sözleşmesi ile ilgili avukatların süreye ihtiyaç olduğunu belirtmesi üzerine ileri bir tarihe ertelenmiştir. Tören Mayıs ayı içerisinde Sayın Cumhurbaşkanımızın uygun göreceği bir tarihte yapılacaktır. Yerli marka otomobil ile ilgili süreç planlandığı gibi başarı ile yürütülmektedir" denildi.