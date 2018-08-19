Bakan Soylu trafik denetimine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Konya’nın Kulu ilçesinde Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün yol uygulamasına katıldı. Emniyet yetkililerinden bilgi alan Bakan Soylu daha sonra polis memurlarıyla bayramlaştı. Bayramlaşmanın ardından Bakan Soylu, yolcu otobüslerin içerisine girerek yolcularla sohbet edip hayırlı yolculuklar diledi. Otomobil sürücüleriyle de kısa kısa sohbet eden Bakan Soylu, araç içerisinde bulunan çocuklara “Bu bayram ben de trafik polisiyim, hatalı sürücüye kırmızı düdük" projesi kapsamında kırmızı düdük, tişört ve çeşitli hediyeler verdi. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kullanımına başlanan drone hakkında da bilgiler alan Bakan Soylu, minibüste bulunan ekrandan uygulamayı izledi.

“Bugün itibariyle trafikte yoğunluklar başladı”

Uygulamanın ardından açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Bugün akşam itibariyle Emniyet Genel Müdürlüğümüz ,Trafik Daire Başkanımız ve yetkili bölgelerdeki Valilerimiz,Emniyet müdürlerimiz ve ilgili trafik amirlerimiz ,Jandarma Komutanlarımız, Jandarmadaki Trafik Sorumlularımız ile birlikte denetimlerimizi dün yaptıklarımızla birlikte bu gün devam ediyoruz. Dün Kırıkkale’den başlamıştık. Ardından Sungurlu, Merzifon, Osmancık, Ilgaz ve Gerede hattında yani Karadeniz yolu üzerindeki hattaydık. Bu günde hem Ankara, Konya ,Kulu kavşağındayız. Buradan gerek Konya’ya ve gerekse Akdeniz’e giden ve Doğuya Güneydoğuya giden tam hattın üzerindeyiz. Biraz sonra da nasip olursa Afyon’a geçeceğiz. Ardından da hemen yine Eskişehir’e, Sivrihisar’a yine başka bir hattın üzerine geçmiş olacağız. Bugün itibariyle trafikte yoğunluklar başladı. Bugün sabah itibariyle arkadaşlarımızın verdiği rakamda yine geçen seneye oranla hemen hemen benzer bir trafik yoğunluğu yaşanmaktadır” dedi.

“20 kaza kara noktamızda çok ciddi tedbirler aldık”

Bakan Soylu Türkiye’nin her yerinde önlemler alındığını hatırlatarak, “ Türkiye’nin her tarafında aldığımız tedbirlerle hem vatandaşlarımızın sağ salim gitmek istedikleri güzergahlarda rahat emniyetli ve sağlıklı yolculuk yapmasını gerek 141 bin emniyet ve jandarma personelimiz temin etmeye çalışmaktadır. 32 müfettişimiz var yollarda, yine 19 Bin 100 trafik fahri müfettişlerimizden de destek istedik. Yine bunun yanısıra Trafik Daire Başkanımız yaklaşık 14 ekip yollara çıkarttı ve bu 14 ekiple birlikte de yine hem denetimlerini devam ettiriyor. 20 kaza kara noktamızda çok ciddi tedbirler aldık. Bir taraftan droneler, bir taraftan da helikopterler, bir taraftan da radar sistemimiz ama bunu biliyorsunuz ki radar sistemimizde tuzak yoktur” ifadelerini kullandı.

“Sürücülerimizin dikkat etmesi gereken önemli süreç şu: Son 50 kilometre, 100 kilometre”

Emniyet ve jandarma personelinin çevirmelerde uyarma amacında olduğunu belirten Bakan Soylu, “Mümkün olduğunca trafik personellerimiz gerek emniyet, gerek Jandarmamız olsun vatandaşlarımızı çevirdikleri zaman onlara uyarıcı bir takım değerlendirmelerde bulunurlar hem de trafik kurallarını hatırlatıyorlar. Bu bayrama özel yeni bir kampanya gerçekleştirdik. Bu kampanyamıza çocuklarımızı görevlendirdik. Onları trafik polisi yaptık. Onlar arka tarafta durarak ailelerine, babalarına, annelerine sürücü kim ise onları uyarıyorlar. Burada bizim önemle üstünde duracağımız bir nokta var tabi trafik yoğunluğu maalesef hem gidiş ,hem dönüşte olacak. Özellikle sürücülerimizin dikkat etmesi gerekenler önemli süreç şu son 50 kilometre, 100 kilometre kala gidecekleri ve dönecekleri istikamete biz onlardan 10 dakika dinlenme istirham ediyoruz. Çünkü yol yoğun olduğu için varış istikametlerine bir an önce gidebilmelerini temin etmek maksadıyla son 50 yüz kilometrede sürat yapıyorlar. Esas tehlikede oralarda ortaya çıkıyor. Bir 10 dakika eğer dinlenirlerse herkes sağ salim bir şekilde Allah’ın izniyle varacağı noktaya huzurlu aynı zamanda da sağlıklı bir şekilde varabilme kabiliyetine sahip olur, düşüncesi içerisindeyiz. Vatandaşlarımızdan bu konuda duyarlılık bekliyoruz. Zaten duyarlılığı da yaptığımız denetimlerde görüyoruz. Valilerimiz, emniyet müdürlerimiz, jandarma komutanlarımız, daire başkanlarımız, bölgedeki amirlerimiz herkes bayramın sonuna kadar büyük bir gayret içerisinde olacaklar” ifadelerini kullandı.

“Son aldığımız polislerimizin 3 binini trafik polisi olarak görevlendirdik”

Bu bayramda diğer bayramlara yönelik avantaj olduğunu belirten Bakan Süleyman Soylu, “Yaklaşık 3 bin artı trafik polisimiz yollarda. Yani son aldığımız polislerimizin 3 binini trafik polisi olarak görevlendirdik. İnşallah yıl sonuna kadar 2 bin daha görevlendireceğiz ve 5 bin trafik polisi özellikle ana arterlerde, şehir içi trafiklerde, şehir içi yollarda vatandaşımıza hem istikamet gösterme hem denetim yapma hem de yardımcı olma konusunda ciddi gayretli olacaklar düşüncesi içerisindeyiz” şeklinde konuştu.

Medya kuruluşlarına teşekkür eden Bakan Süleyman Soylu, “Uyarıları hem bizim söylediklerimizi hem bölgelerde arkadaşlarımızın yapmış olduklarını, vatandaşlarımıza iletmede onlarda ciddi bir gayret içerisindeler. Allah hayırlı bayramlar nasip etsin. Salim gitmek sağ salim dönmek nasip etsin herkese hayırlı bayramlar diliyoruz” dedi.

Daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Konya Valisi Yakup Canbolat, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya ve protokol üyeleri bölge trafik istasyonunda görevli polis memurlarıyla fotoğraf çekildi.