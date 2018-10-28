Bakımı yapılmayan kombiler cep yakıyor

Makina Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, kombi bakımının yapılmamasının kötü sonuçlar doğurabileceğini söyledi.

Kombilerin yıllık bakımlarının yapılması, vatandaşların tasarruf yapmalarına yardımcı oluyor. Bakımı yapılmayan kombiler çeşitli sorunlara yol açabiliyor. Makina Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Aziz Hakan Altun, kombinin sürekli kullanıldığı için yıllık bakımının yapılması gerektiğinin altını çizdi. Bakımı yapılan kombilerden daha çok verim alınacağını kaydeden Altun, “Ülkemizde doğalgazın yaygınlaşmasıyla evlerde ve iş yerlerinde kombi kullanım sayısı oldukça arttı. Biz kombiyi hem sıcak su temini, yaz aylarında bile sıcak su temini için kullanıyoruz. Bir de asıl amacı olan ısıtma sisteminde kazan görevi yapması amacıyla kombimizi kullanıyoruz. Bu nedenle de kombiler yılın 365 günü çalışmakta ama en yoğun olduğu çalışma kısmı ısıtma ihtiyacımızın olduğu kış aylarında. Hal böyle olunca özetle kışın yoğun çalışması esnasında ortamdaki havada oluşan tozlar veya yabancı partiküller kombinin içine girmekte ve kombimizde belli yerlerde tozların birikmesi veya yapışması sonucu performansını düşürmekte. Ayrıca yine kombinin yoğun kullanılmasıyla ilgili bazı kombinin içindeki fan gibi cihazlarının da yıllık bakımının yapılması gerekmekte. Tabii bakım yapılmaktan sonra da kombinin fabrika ayarları dediğimiz çalışma esnasındaki performansı geri dönmekte ve verimli bir şekilde kullanılmasına devam edilmektedir” dedi.

"Kombi bakımı ehil kişiler tarafından yapılmalı"

Kombi bakımının ehil kişiler tarafından yapılmasının önemine değinen Altun, bilmeden tamir etmeye çalışan kişilerin kombiye daha çok zarar verebildiğini ifade etti. Altun, “Özellikle dikkat edilmesi hususlarından birisi kombilerin ehil kişiler tarafından bakımının yapılması. Biz bunu yetkili kişiler, yetkili servislerin yapmasını uygun görüyoruz. Şimdi özellikle günümüzde kombinin yapısını öğrenen kişiler eline de herhangi bir mekanik alet alarak biz bakım yapabiliyoruz diye kombileri açabilmekte ve uygun olmayan yerleri, kombinin belki de hiç ellenmeyecek yerlerini oynayarak kombide arızaya sebep olabiliyorlar. Bundan dolayı da bunun en iyisi ehil yetkili kişiler tarafından bakımın yapılmasıdır” şeklinde konuştu.

"Tam yanma gerçekleşmediği zaman karbonmonoksit ortama verilir"

Kombilerin yıllık bakımlarının yapılmadığı zaman ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirten Altun, kombide verimli yanma gerçekleşmediği zaman ortama tehlikeli bir gaz olan karbonmonoksitin salınabileceğini vurguladı. Altun, “Kombilerde özellikle patlama gibi bir şey olmaz. Doğalgaz patlayıcı bir yakıt türü değildir ama zehirleyici bir gaz türü de değildir. Ortama salındığı zaman zehirleyici bir etkisi yoktur. Ama tam yanma gerçekleşmeyebilir. Tam yanma gerçekleşmediği zaman da karbonmonoksit ortama verilir. Karbonmonoksit bizim ‘sinsi katil', ‘sessiz katil' dediğimiz, hiç renksiz, kokusuz ve insanda hiçbir belirti göstermeden öldürebilen bir zehirli gazdır. Bakım yapılmadığı zaman bu tür tehlikeler ortaya çıkabilir. Bu en kötüsüdür. Verimli yanma gerçekleşmediği zaman daha doğrusu verimli çalışmadığı zaman ister istemez sizin cebinizden doğalgaz faturasına yansıyacaktır. Bakımı yapılmadığı zaman bu tür etkileri de görülür” ifadelerini kullandı.