Balıkesirli öğrencilerin iyilik hareketi karşılıksız kalmadı

Geçtiğimiz aylarda otizm konusunda toplumsal bir farkındalık oluşturmak amacıyla el izi afiş ve otizmli çocuklara yardım kumbarası kampanyası düzenleyerek duyarlılık oluşturan Bandırma Cumhuriyet İlkokulu anasınıfı öğrencileri Selçuklu Belediyesinin ev sahipliğinde Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezini (SOBE) ziyaret etti. Ziyarette Bandırma Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Adnan Akbaş, sınıf öğretmeni Emine Güneş ve aileler de yer aldı. SOBE Vakıf Başkanı Mustafa Ak ve Selçuklu Belediyesi Başkan Yardımcısı Ali Ziya Yalçınkaya tarafından karşılanan minik öğrencilere merkezde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verildi. Kısa süre önce eğitimlere başlayan Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezinin toplumsal bir duyarlılık oluşturduğunu ifade eden Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı Başkanı Mustafa Ak, "Bu konuda duyarlılık gösteren başta Balıkesirli çocuklarımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Sizleri burada ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Eğitim sınıfları, hidroterapi ve hippoterapi alanlarını gezen öğrenciler el izi afiş çalışması yaparken, düzenlenen aktivitelerle de keyifli bir gün geçirdiler. Selçuklu Belediyesi hizmet binasının yanı sıra Mevlana Müzesi, Tropikal Kelebek Bahçesi, Sille’yi de ziyaret eden gezen heyet Konya’nın tarihi ve kültürel yerlerini yakından tanıma fırsatı buldu. Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ile de görüşen heyet daha sonra Konya’dan ayrıldı.

“Çocuklarımız Balıkesir’den SOBE’ye İyilik Ulaştırdılar”

Balıkesir Bandırma’dan gelen heyeti Konya’da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Başta okul müdürümüz, öğretmenimiz ve ailelere teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı Konya’da misafir etme imkanımız oldu. Aslında bu olay bizi çok şaşırtan bir başlangıçla ortaya çıktı. SOBE’de birçok kurumdan, kuruluştan ve yardımseverden destek alıyoruz. Bir gün çocukların gönlünden kopan 25 kuruş, 10 kuruşlardan oluşan bir torba elimize ulaştı. Balıkesir Bandırma’dan bir anasınıfından çocuklarımız SOBE’ye destek olmak için kendi harçlıklarından topladıkları paraları göndermişlerdi. Çok mutlu olduk. Konyalı bir öğretmen kardeşimizin çocuklarımıza SOBE’yi anlattığını, onların da gönüllerinden kopan desteği bizimle paylaştıklarına şahit olduk. Öğretmenimize de

buna vesile olduğu için teşekkür ediyoruz. Biz de çocuklarımızın bu iyiliğine bir karşılık vermek istedik. Onları aileleriyle, okul müdürümüzle ve öğretmenimizle Konya’ya davet ettik. 2 gündür misafir

ediyoruz. Konya’yı kısaca tanıtma imkanımız oldu. Ama bizim için en önemlisi çocuklarımızın kalbinden kopan iyilik. Bu iyilik bu dünyada da karşılıksız kalmadı. Çocuklarımızın zihninde de inşallah unutulmaz bir Konya hatırası olur diye düşünüyorum. Bu yaşta böyle bir iyiliği akıllarından geçirmek ve icraata dökmek, Balıkesir Bandırma’dan Konya’ya bir iyilik göndermek çok mutlu bir olay. İnşallah ömür boyu bunu hatırlayacaklar ve iyiliklerine devam edeceklerdir" dedi.

“SOBE toplumsal duyarlılık oluşturuyor”

Konya’da olmaktan ve SOBE’yi ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti ifade eden Bandırma Cumhuriyet İlkokulu Müdürü Adnan Akbaş da, SOBE’nin otizm alanında önemli bir boşluğu doldurduğunu ifade etti. Akbaş, "Değerli Başkanım ve ekibinin SOBE için yapmış oldukları çalışmalar takdire şayan. Ülkemizde var olan otistik çocukları topluma kazandırmak, toplumun bu konuya dikkatini çekmek adına yapılan çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. 2 gün boyunca bizlere gösterdikleri misafirperverlikten dolayı Sayın Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Minik öğrencilerin SOBE’ye yardımlarının, "Otizmli çocuklara, SOBE’ye biz sizin yanınızdayız, sizi seviyoruz, sizi anlıyor ve farkınızdayız demenin bir yolu olduğunu ifade eden sınıf öğretmeni Emine Güneş "Küçücük çocuklar harçlıklarından biriktirdikleri paraları SOBE için yatırdılar. Bu bizim için küçücük bir iyilikti belki ama siz onları buraya davet ederek onların bunu daha iyi anlamalarını sağladınız. Teşekkür ediyoruz" dedi.