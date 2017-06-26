Diğer
Kategoriler
26 Haziran 2017 16:04

Balkonda oturan kadın, duvarda asılı tüfek düşünce boynundan vuruldu

Konya’da balkonda oturup sigara içen 27 yaşındaki genç kadın, iddiaya göre duvarda çiviye asılı olan av tüfeğinin yeri düşüp ateş alması sonucu boynundan vurularak ağır yaralandı.

Balkonda oturan kadın, duvarda asılı tüfek düşünce boynundan vuruldu

26 Haziran 2017 16:04


Olay, saat 13.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Tatköy Mahallesi 16428 Sokaktaki iki katlı evin girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi Esra Dağ, sigara içmek için çıktığı evinin önündeki balkonda otururken, kapının girişinde duvarda çiviye asılı olan av tüfeği yere düşerek ateş aldı. Boynundan vurularak ağır yaralanan Esra Dağ, silah sesini duyan üst kattaki akrabaları tarafından kanlar içerisinde bulundu. Ambulansa haber verildikten sonra akrabaları tarafından özel bir araçla hastaneye götürülen Esra Dağ, yolda karşılaştıkları ambulansa nakledildikten sonra Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan genç kadının, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayın ardından evde incelemelerde bulunan polis, ruhsatsız olduğu belirlenen av tüfeğine el koydu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KONYA HABERLERİ
KONYA HAVA DURUMU
35
°
C
Sıcak
  • Salı
    Sıcak
    35°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
KONYA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 2 ŞEVVÂL 1438
  • 26 Haziran 2017
  • Pazartesi
  • İmsak :03:15
  • Güneş :05:23
  • Öğle :13:04
  • İkindi :16:58
  • Akşam :20:24
  • Yatsı :22:14
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!