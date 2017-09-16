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16 Eylül 2017 09:34

Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Konya’da evlerinin balkonunda oyun oynarken halıya tutunduğu sırada dengesini kaybederek 4.

Balkondan düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

16 Eylül 2017 09:34

kattan beton zemine düşen Suriye uyruklu 3 yaşındaki Mariyya Halid hayatını kaybetti.


Olay, dün 19.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Akifpaşa Mahallesi Bulgur İmam Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Suriye uyruklu Fatuva Halid namaz kılmak için bir odaya gitti. O sırada evde bulunan Suriye uyruklu ailenin çocuğu 3 yaşındaki Mariyya Halid kapısı açık olan balkona oyun oynamak için çıktı. Bir süre burada oyun oynayan çocuk daha sonra balkonda asılı bulunan halılarla tırmanmaya başladı. Dengesini kaybedip 4. kattan beton zemine düşen küçük çocuğu gören mahalle sakinleri durumu hemen çocuğun annesine haber verdi. Ağır yaralanan 3 yaşındaki Mariyya Halid, otomobille yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Mariyya Halid, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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