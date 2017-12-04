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04 Aralık 2017 14:33

Balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Konya’nın Kulu ilçesinde balkondan düşen alzheimer hastası yaşlı kadın, kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Balkondan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

04 Aralık 2017 14:33


Olay, dün saat 14.00 sıralarında Karşıyaka Mahallesi Köprübaşı Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 97 yaşındaki Fadime Kaya, evlerinin balkonundan sert zemine düştü. Yaşlı kadının balkondan düştüğünün haber verilmesi üzerine adrese 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Fadime Kaya, olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Kulu Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Yaşlı kadın yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yaşlı kadının cenazesinin otopsi için hastanenin morguna kaldırıldığı belirtildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.




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