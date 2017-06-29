Bangladeş Büyükelçisi’nden Başkan Akyürek’e ziyaret

Allama Siddiki, Konya’nın tüm dünyada Müslümanların sevdiği bir şehir olduğunu söyledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Konya’nın tüm İslam dünyasının kardeş şehri olduğunu söyledi. Konya olarak İslam dünyasıyla ve şehirlerle bağlantıyı güçlendirerek ülkeler arası kardeşlik ilişkilerine katkı yapmak istediklerini ifade eden Başkan Akyürek, Bangladeş ile irtibatları güçlendirecek her fırsatı değerlendirmek istediklerini vurguladı.

Bangladeş’in Ankara Büyükelçisi M. Allama Siddiki de Konya’nın tüm dünyada Müslümanların sevdiği bir şehir olduğunu bildiğini dile getirdi. Hz. Mevlana’nın mirası ve Konya’nın misafirperverliğinin bu ziyaretin en önemli sebeplerinden olduğunu kaydeden Siddiki, “Sizin de bildiğiniz gibi Bangladeş ve Türkiye kardeş iki ülke. Mesafemiz biraz uzak olabilir ama Türk halkına sevgimiz ve hayranlığımız her zaman devam ediyor” diye konuştu.

Ziyaretin sonunda Başkan Akyürek, Büyükelçi Siddiki’ye Mesnevi hediye ederken, Siddiki de Başkan Akyürek’e Bangladeş’i tanıtan bir kitap ile tablo takdim etti.