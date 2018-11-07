Baraj gölüne giren otomobilin sürücüsü boğuldu

Konya'da baraj gölüne giren otomobilin sürücü boğulurken, yanındaki arkadaşı ise yüzerek kurtuldu.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ardıçlı Mahallesi Ardıçlı Baraj gölünde meydana geldi. İddiaya göre, sürücü Mehmet Özer (38) ile arkadaşı Ferhunde H. (35) henüz plakası belirlenemeyen otomobille kent merkezinde bir süre gezdikten sonra Ardıçlı Baraj Gölü kenarına giderek sohbet etmeye başladı. İkilinin içerisinde bulunduğu otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle suya sürüklendi. Ferhunde H. yüzerek sudan çıkarken, Mehmet Özer otomobilde kaldı. Yoldan geçen bir araçla Bosna Hersek Polis Merkezine giderek yaşananları anlatan kadın fenalaşırken ambulansla Konya Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aracın sürüklendiği yeri belirleyen Konya Emniyet Müdürlüğü Sualtı Polis Dalgıç ekipleri, baraj gölüne girerek yarım saatlik uğraşın ardından Mehmet Özer'in cansız bedenine ulaştı. Sürücünün cenazesi otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.