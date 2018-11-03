Baraka alevlere teslim oldu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir evin bitişiğinde bulunan barakada çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, mahalle sakinleri bahçe hortumlarıyla su sıkarak alevleri söndürmeye çalıştı.

Yangın, sabah saatlerinde Konya'nın Seydişehir ilçesi Karakavak Mahallesi Metehan Caddesi üzerinde bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatice Ekinci'ye ait evin bitişiğinde bulunan ekmeklik ve odunluk olarak kullanılan barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken alevlerin diğer evlere sıçrama ihtimali üzerine mahalle sakinleri korku yaşadı. Bahçe hortumlarıyla su sıkarak yangını söndürmeye çalışanlar yangın kontrol altına alınınca rahat bir nefes aldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.