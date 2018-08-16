Bariyere çarpan lüks otomobil alev alev yandı

Edinilen bilgiye göre, Kulu’dan Ankara istikametine giden Ali U. (35) idaresindeki lüks otomobil, Kulu Makas Köprülü kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde yangın çıktı. Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü Ali U., araçtan çıkmayı başarırken, alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Yangın, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Tamamen yanan otomobil kullanılamaz hale geldi. Yaralanan sürücü Ali U. ise olay yerine sevk edilen ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.