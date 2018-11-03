Bariyere çıkıp dingili kopan kamyonetin sürücüsü hafif yaralı kurtuldu

Konya'nın Kulu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlerin üzerinde çıkan ve dingili kopan kamyonetin sürücüsü kazadan hafif yaralı kurtuldu.

Kaza, Kulu ilçesi Dinek Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kulu'dan Konya istikametine gitmekte olan H.K. idaresindeki 42 GM 143 plakalı kamyonet, iddiaya göre sürücüsünün direksiyonda uyuması sonucu kontrolden çıkarak refüjde bulunan demir bariyerlerin üzerine çıktı. Dingili kopan kamyonet yaklaşık 60 metre ilerleyip refüjde durabildi. Kamyonetin kopan arka tekerlekleri ise araçtan geride kaldı. Kamyonet sürücüsü kazadan hafif yaralı kurtulurken, kaza sırasında karşı yönden başka bir aracın gelmemesi ve muhtemel başka bir kazanın yaşanmaması sevindirdi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri hafif yaralı sürücü H.K.'ye ilk müdahaleyi yaparken, polis ekiplerinin yaptığı alkol muayenesinde sürücünün 140 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü H.K., Kulu Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza yapan araç çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.