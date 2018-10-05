Başarılı sporcu altınla ödüllendirildi

Geçtiğimiz aylarda Mersin'de yapılan Üst Ligler Ferdi Boks Türkiye Şampiyonasında 76 kiloda Türkiye birincisi olan AK Nasreddin Spor Kulübü Sporcusu Yusuf Uzun, Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesi tarafından altınla ödüllendirildi.

Akşehir Belediye Meclisi toplantısında alınan kararla; başarılı sporcuya altın ödülü verildi. Genç sporcuya ödülünü Belediye Başkanı Salih Akkaya taktı. Akkaya, sporcu Yusuf Uzun'u tebrik ederek, spor kulüplerinin başarısı için imkanlar elverdiğince desteklerinin artarak süreceğini kaydetti. Akşehir'in hem spor, hem de eğitim alanında birçok başarıya imza attığına değinen Başkan Akkaya, gençlerin ve çocukların aldığı bu başarılar sayesinde Akşehirliler olarak gurur duyduklarını söyleyip, bu başarıların daha da artması için çalışmalarını sürdüreceklerinin altını çizdi.