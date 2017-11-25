Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağa, Konya’da Zeliha Akpınar Camisi ve Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Temel Atma Töreni’ne katıldı.

Törende konuşan Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, “Bildiğiniz gibi önümüzdeki hafta Peygamber Efendimizin dünyaya teşrif ettiği günün olduğu Mevlid-i Nebi gecesini kutlayacağız. Mevlid Kandili’ni kutlayacağız halk tabiriyle. Bundan önce Peygamber Efendimizin doğduğu alemleri ve dünyamızı şereflendirdiği günün içinde yer aldığı hafta, Kutlu Doğum Haftası adıyla her yılın Nisan ayı içerisinde kutlanıyordu. Aldığımız yeni bir kararla daha doğrusu Diyanet İşleri Başkanlığının aldığı yeni kararla Peygamber Efendimizin doğduğu, dünyamızı ve alemleri şereflendirdiği günün içerisinde yer aldığı hafta Mevlid-i Nebi haftası adıyla Miladi Takvime göre değil Hicri Takvime göre kutlanacaktır. Önümüzdeki hafta bu konudaki yönetmelik değişikliği yayınlanacak ve 2018’den itibaren de Hicri Takvime göre Peygamber Efendimizin dünyayı şereflendirdiği hafta Mevlid-i Nebi Haftası adıyla kutlanmaya başlayacaktır. Ben şimdiden Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle Mevlid-i Nebi gecenizi gönülden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Terör örgütleriyle amansız mücadele yapalım diye çağrı yapan belki dünyada tek ülkeyiz"

Dünyanın neresinde olursa olsun terör örgütleriyle amansız mücadele ettiklerini belirten Bekir Bozdağ, "Biz bugün dünyanın neresinde olursa olsun terör örgütleriyle amansız mücadele yapalım diye çağrı yapan belki dünyada tek ülkeyiz. Ama maalesef bu çağrımıza samimi bir dayanışma ve işbirliği desteği bulduk mu? Bulamadık. Bazı ülkeler terör örgütleriyle hedeflerine göre, ideolojilerine göre bilerek ve isteyerek destek vermektedir. Şunu çok net söylüyoruz, terör terördür, terör örgütü terör örgütüdür, teröristler teröristtir. Bunlardan iyilik beklemek bunlardan ülkelerin kendi lehlerine çıkar menfaat devşirme hesabı yapmaları asla kabul edilemez. İşte Mısır’da gördük başka yerlerde de gördük. Yapmamız gereken şey bellidir, birlik olmak, beraber olmak samimi işbirliği yapmak. Nerede kime karşı nasıl olursa olsun bütün terör örgütlerine karşı amansız ve amansız mücadeleyi birlikte yapmaktır” şeklinde konuştu.

“Camileri ezan vakti açıp namazdan sonra kapatmak bu camilerin üzerine yüklendiği fonksiyonu anlamamaktır”

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, camilerin son derece önemli bir görevi olduğunu belirterek, "Camiler Türkiye’nin dört bir yanında kendilerine yüklenen fonksiyonu layıkıyla yapabilseler; bu terör örgütleri Türkiye’de asla destek bulamazlar, hiçbir terör örgütü de kendine destek bulamaz. Onun içinde camilerde imamların müezzinlerin, müftülerin, vaizlerin, görev yapan herkesin dinimizin aydınlık yönünü bütün herkese doğru bir şekilde anlatmakla yükümlü oldukları açıktır. Camileri ezan vakti açıp namazdan sonra kapatmak bu camilerin üzerine yüklendiği fonksiyonu anlamamaktır. Bunun gereğini yapmamaktır. Cami hizmetleri sadece cami içinde kalamaz. Artık cami dışı hizmetlere de müftülüklerimizin din görevlilerimizin Diyanet İşleri Başkanlığımızın ağırlık vermesinin vakti gelmiştir de geçmektedir. Bu nedenle ben inanıyorum ki yeni dönemde camilerin asli fonksiyonuna uygun bir şekilde ayakta yer almalarını sağlamak hepimizin en önemli görevidir” dedi.

"İslam tektir"

Son dönemde İslamla ilgili tartışmalar olduğunu söyleyen Bozdağ, “Son günlerde yeni tartışmalar var ılımlı İslam, ılımlı olmayan İslam... İslam toplumunu ayırmak için uğraşırken yeni bir siyasal mühendislik bugünlerde yeniden gündeme geldi. Benim bildiğim kadarıyla İslam tektir. Yorumları farklı olabilir ama İslam tektir. Kitabı Kur’an, Peygamberi Hazreti Muhammed’dir. Ilımlı Müslüman ılımsız diye Müslümanları birbirinden ayırmak, İslam anlayışını birbirinden ayırmak da asla kabul edilemez. Bu Müslümanlara ve İslam’a dönük yeni bir uluslararası projedir. Müslümanlar üzerine terör örgütleriyle kurdukları tuzakların yeni dönemde farklı bir formatta İslam dünyası içerisinde yer alacağını göstermektedir. O nedenle bunun karşısında hep beraber durmamız ve bu tür anlayışlara yer açmasına da izin vermemeliyiz. İslam Dünyasının yeni mühendisliklerle yeni mühendislerle yeni taşeronlarla, yeni FETÖ’lerle yeni DAEŞ’lerle yeni terör örgütleriyle şekillendirilmesine asla izin vermeyeceğiz. Onları deşifre etmeye onların tuzaklarını bir bir çökertmeye devam edeceğiz ve bu yolda da mücadelemiz devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

"İslam dünyasının bir çok yerinde bugün temelini attığımız camiler tahrip ediliyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ise “İslam dünyasının bir çok yerinde bugün temelini attığımız camiler tahrip ediliyor. Daha dün Sina’da bir camide patlatma oldu ve 250’ye yakın ibadet eden mümin vefat etti. Elbette sadece başkalarını suçlamak yetmez. Önemli olan bu camianın bu arkamızda ve yan tarafta yani üniversitenin anlamını için doldurmak. Bir taraftan da şimdi temelini atacağımız caminin içini doldurmak, anlamıyla da doldurmak sadece kalıp olarak değil kalp olarak da bir olmak, cemaat olarak da hakkını vermemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker de, “Üniversitelerin toplumun eğitim öğretim ihtiyacının karşılanmasının yanı sıra aynı zamanda topluma hizmet etme anlamında da katkı vermesi gerekmekte. İlahiyat Fakültesi sadece üniversitemiz öğrencilerine, akademik ve idari personelimize yönelik değil, Konyamıza da hizmet edecek şekilde planlanmış bulunmakta. İnşallah bu hayırlı hizmet sadece Konyamıza değil. Türkiyemize örnek teşkil edecek şekilde yerini alacaktır” dedi.

Meram Belediye Başkanı Fatma Toru ise “15 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği caminin bir katını 2018 yılının sonunda inşallah hep birlikte ibadete açmış olacağız. Camilerimiz artık sadece beş vakit namaz kılınan bir yer değildir. Bir külliye mantığında düşünme zorunluluğu vardır. Gelişen ve değişen yaşam koşullarımız günümüz insanını baskı altına alırken bize düşen imkanlarımızı her türlü olumsuz şartlara karşı koruyacak projeler geliştirmektir” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağa, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun ve protokol üyeleri caminin temelini attı.

Programa, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Konya Vali Vekili Mehmet Usta, AK Parti Konya Milletvekili Prof. Dr. Hacı Ahmet Özdemir, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, NEÜ Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Meram Kaymakamı Resul Çelik, Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Konya İl Müftüsü Prof. Dr. Ali Akpınar, çok sayıda protokol mensubu, STK temsilci ve öğretim üyesi katıldı.