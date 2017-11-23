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23 Kasım 2017 14:18

Başbakan Yardımcısı Bozdağ NEÜ’de temel atma törenlerine katılacak

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Köyceğiz Kampüsünde yapılacak Zeliha Akpınar Cami ve Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi inşaatı temel atma törenlerine Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Ahmet Sorgun’un katılacağı belirtildi.

Başbakan Yardımcısı Bozdağ NEÜ’de temel atma törenlerine katılacak

23 Kasım 2017 14:18

Temeli atılacak Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi tamamlandığında; 510 kişilik bir konferans salonu, kütüphane, yemekhane ve kafeterya, 2 adet çalışma odası, 50 adet derslik, fakülte toplantı odası, 10 adet amfi, 12 adet seminer salonu, 6 adet öğrenci sosyal etkinlik odası, 19 adet teknik oda, 12 adet idari ofis, 2 adet mescit ile hizmet verecek. 50 bin 358 metre kare toplam kapalı alana sahip olan Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi Mimari Projesi 2 bodrum kat, zemin kat, 4 normal kattan oluşuyor.

Hayırsever iş adamı Kemal Akpınar tarafından merhume eşi Zeliha Akpınar’ın hatırasına Köyceğiz Kampüsünde Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Meram Belediyesinin katkılarıyla yapılacak Zeliha Akpınar Camisi 12 bin metrekare toplam kapalı alanı ile Konya’nın en büyük camisi olacak. 15 bin kişilik kapasiteye sahip olacak olan Zeliha Akpınar Camisinin, 2018 yılı sonuna kadar bir katının ibadete açılması planlanıyor. Cumartesi günü saat 11.00'de Zeliha Akpınar Camisi, 12.00’de ise Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi inşaatının temel atma töreni gerçekleştirilecek. 




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